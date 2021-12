O mare luptătoare pentru salvarea câinilor maltrataţi s-a stins din viață

- Advertisement -

Doliu în judeţul Satu Mare. O mare luptătoare pentru salvarea câinilor maltrataţi, Erika Starmuller, a murit ieri dimineaţă. Originară din Carei, ea s-a stabilit în Germania şi a sărit în sprijinul câinilor abandonaţi şi maltrataţi.

Cei care au cunoscut-o bine sunt reprezentanţii asociaţiei Puffi din Carei, care au şi anunţat decesul acesteia, pe pagina de Facebook.

“Cu tristete va anunt ca, azi dimineata, dupa o grea suferinta, s-a stins din viata minunatul om, ERIKA STARMULLER, mare iubitoare de animalute, cea care a sprijinit Asociatia “Puffi” Carei, ani de zile.

Erika S. s-a nascut in Carei, a fost ing. chimist, pe urma s-a mutat cu familia in orasul Dusseldorf din Germania.

Acum noua ani, Erika S. ne-a ajutat cu primul catel care a fost impuscat in picior, iar faptasul i-a taiat din pulpa piciorului sa nu fie depistat (atunci am relatat cazul, catelul a fost gasit in M.V. II, Carei), sunt sigura ca multi va mai amintiti de aceasta cruzime. Atunci Erika a luat legatura cu patronul unei clinici particulare pentru animale din Dusseldorf (Germania) pentru a fi ajutat. Catelul a fost trimis urgent si salvat dupa operatii si lungi tratamente, gratuit. Erika l-a adoptat pe acest catel, pe langa altii 3 adoptati din Carei.

De-a lungul timpului, Erika ne-a ajutat sa trimitem peste 50 de catei in Germania la familii minunate, responsabile si iubitoare, despre care permanent am primit poze. Ne-a ajutat enorm de mult cu mancare, conserve pentru catei si multe alte lucruri necesare pentru catei.

Un pios omagiu acestui OM minunat care a fost ERIKA STARMULLER!

Locul tau a fost rezervat intre ingeri, acolo unde sunt plecati oamenii buni si sufletele multor animalute nevinovate!

Dumnezeu sa-ti dea odihna vesnica!”, au transmis cei de la Puffi Carei.