Cea mai mare responsabilitate a unui creator de conținut în 2022 este să impacteze într-un mod pozitiv

Marcel Constantin Chirazi, aka Kostantin.ro pe Instagram este originar din Satu Mare, însă acum locuiește in Baia Mare. Are 27 de ani, este creator de conținut și activează în principal pe Instagram, acolo unde împărtășește cu cei care îl urmăresc pasiunea sa pentru fotografie, stil masculin și mai nou, pasiunea pentru sport. De-alungul timpului a lucrat cu numeroase branduri naționale și internaționale precum Farmec, Carlsberg, Bonprix, Sinsay acestea fiind doar câteva dintre ele.

„Întâmpin întotdeauna dificultăți în a mă caracteriza fiindcă sunt într-o continua evoluție, dacă ar fi să dau timpul înapoi, constat că în fiecare etapa a vieții aș putea să mă caracterizez altfel. Ce am realizat cu siguranță despre mine și pot să împărtășesc este că sunt aici pentru a inspira oamenii să trăiască frumos, exact așa cum visează” spune el.

Ce înseamnă creator de conțiut?

Aceasta este una dintre întrebările venite de atâtea ori din partea familiei, urmată de „bine bine, da un salariu ai și tu?” (zâmbesc). Un content creator sau un creator de conținut este acea persoană care se dedică făuririi conținutului în format text, foto, video sau audio în mediul digital. Scopul acestui conținut este unul inspirational pentru aceia care au rămas fără aceasta, dar și educativ pentru cei ce caută informație pe o anumită nișă.

Ce te-a determinat să mergi pe acest drum ?

Totul a început undeva prin liceu când am descoperit pe internet un blogger din New York, super pasionat de modă și design interior. Își fotografia ținutele zilnic, iar mai apoi le încărca pe blogul lui sub forma unor materiale de tip Outfit of the day, sau ținuta zilei, recomandând magazine în care poți găsi piese vestimentare frumoase la prețuri bune, dar și locurile vizitate ce îi atrăgeau privirea. M-a fascinat din prima clipă stilul lui, având totodată și un talent scriitoricesc desăvârșit. Fiindu-i alături la fiecare articol postat, am început să-mi doresc să fac și eu asta.

Când ți-ai dat seama că ești atras de acest domeniu?

Eu am fost întotdeauna atras de fotografie și stil masculin. Îmi amintesc că în liceu, după terminarea orelor, cu puținii bani pe care-i aveam, colindam magazinele în căutarea hainelor cu care să fac ținute inedite pentru a doua zi. Privind în urmă erau un dezastru total, însă tocmai aceste dezastre m-au format și educat. Întorcându-mă la întrebare, cred că au fost mai multe elemente ce s-au asociat. A fost dorința de a împărtăși cu cei din jur pasiunile mele, dar și setea de explorare a internetului și ceea ce acesta putea să ofere.

Pe ce domeniu te-ai focalizat?

Principala mea nișă este reprezentată de moda masculină. Desigur, în ultimii ani, din dorința de a diversifica, am început să dezvolt conținut și în zona de lifestyle masculin, respectiv zona de sport. Pandemia ne-a ținut pe toți în case săptămâni întregi și m-a forțat oarecum să îmi deschid orizontul și odată cu sedentarismul impus de lockdown am înțeles cât de importantă este mișcarea. Încerc prin aceasta să promovez cât mai mult un stil de viață sănătos și sportul.

Cum ai reușit să ajungi la 22,1k de urmăritori pe Istagram și în cât timp?

Unul dintre secretele din spatele unei comunități închegate este prezența constantă. Și, ce să vezi, multă munca și răbdare. Dacă nu ai avut norocul să te naști în familia Kardashian, trebuie să pui serios osul la treabă. Trebuie să fii acolo pentru oamenii care au ales să te urmărească și să le oferi ceea ce aceștia își doresc. Un alt secret este interacțiunea constantă cu comunitatea. În ciuda faptului că sunt constant „în priză” și angajat într-o mulțime de proiecte cronofage, la final de zi acord timp interacțiunii cu oamenii din comunitate. Încerc să răspund tuturor celor care îmi trimit mesaje ori îmi lasă comentarii și să le transmit la rândul meu un gând bun. Asta face de foarte multe ori o diferență enormă în viața lor și îmi transmit și mie din bucuria lor.

Cum a fost începutul?

Extrem de greu și cu o mulțime de uși închise. Un exemplu de cât de greu poate fi la început, dar și o dovadă că oamenii pot să fie și altfel decât buni, a fost atunci când am sărbătorit primii 10.000 de urmăritori pe Instagram. Îmi doream mult să filmez un material inedit, prilej cu care să pot mulțumii oamenilor pentru susținere. La acea vreme nu existau bugete pentru asemenea proiecte. Eram doar eu cu un prieten fotograf, care s-a oferit să mă filmeze. Prin rugăciuni la toții sfinții din calendar și mătănii am reușit cumva să obțin accesul gratuit într-un spațiu dintr-un centru comercial unde puteam să îmi fac treaba. Mai rămânea doar să găsesc un costum care să se sincronizeze cu ideea mea. Costum care nu exista în dulapul meu și care reprezenta o cheltuială peste bugetul momentului. Atunci am hotărat să caut un magazin care să îmi inchirieze unul pentru o oră. Și am colindat mai bine de 3 ore prin zeci de magazine din oraș în speranța că cineva va înțelege ce voiam să fac și mă va ajuta cu asta. Am renunțat într-un final atunci când o vânzătoare m-a dat afară din magazinul ei spunându-mi că oamenii cu adevărat interesați de costume nu privesc pereții (aka walls) ci vizitează magazinul dacă vor un costum nou.

De unde te inspiri?

Am diverse surse de inspirație printre care o colecție impresionantă de reviste de modă, coffee table books, dar și Pinterest, o platformă cu un vizual foarte inspirational.

Care este creatorul tău de conținut preferat din România și de ce? Dar din străinătate?

În ultimii ani am realizat ca ma înspir foarte mult din afara României. Într-un fel sau altul, oamenii de acolo par relaxați si asta se transpune în conținutul creat. Cumva sunt ei, în elementul lor. În România îi urmăresc pe Sergiu Muntean, Neculai Stanciu și Alina Ceusan. Din afara țării îi urmăresc pe Christian Hogue, Michael Yerger sau Ali Gordon.

Care este rețeaua socială preferată în acest moment? De ce?

INSTAGRAM, for real. Am încercat la un moment dat să fiu prezent și pe TikTok, însă am înțeles rapid că nu mă regăsesc deloc cu ce se întamplă acolo așa că am renunțat. Instagram rămâne platforma cu care rezonez cel mai bine acum.

Care este publicul tău țintă?

Statistic, sunt urmărit în majoritate de bărbați, media de vărstă fiind 25-34 de ani. Organic, am reușit să adun o cuminitate de oameni ce mă susțin și care sunt alături de mine.

Cum definești un creator de conținut bun?

That’s a good question. Trăim într-o lume în care să fii creator de conținut a ajuns un deziderat tot mai des întâlnit în rândul tinerilor. În cazul meu știu sigur că a fost vorba despre multă muncă și implicare. Acesta este un domeniu foarte amplu și mi-ar fi greu să definesc adliteram calitățile pe care un creator de conținut ar trebui să le îndeplinească pentru a se clasifica bun. Ce știu sigur cum ar trebui să fie acel creator de conținut care deschide camera și se adresează unei mase de oameni: cu substanță și sincer.

Care este responsabilitatea creatorului de conținut față de urmăritorii lui?

Consider că cea mai mare responsabilitate a unui creator de conținut în 2022 este să impacteze într-un mod pozitiv. Îmi place mult de tot o zicală preluată din popor care spunea „dacă nu ai ceva bun de spus, taci din gură”. Trebuie să te asiguri că oamenii care te privesc rămân cu ceva bun urmare acelor câteva secunde în care te-au privit, iar tu i-ai ajutat într-un fel sau altul.

Ai pățit să rămâi fără inspirație? Ce ai făcut?

Se întâmplă de multe ori să rămân în pană de idei, sau pur și simplu să mă blochez. Și încerc să normalizez asta, fiindcă suntem oameni, nu mașinării pe care le pornim dintr-un buton. În acele momente iau o pauza și privesc în jurul meu. Un loc cu o energie extraordinară și care mă ajută să mă remontez este Muzeul Satului din Baia Mare. E o oază de liniște, departe de freamătul orașului, unde, ca printr-un miracol, reușesc să mă întorc cu sufletul la copilărie și vacanțele de la țară. Asta mă ajută mult să îmi curăț mintea și să o iau de la capăt.

Cum este privit acest domeniu în România din puctul tău de vedere?

Din fericire lucrurile merg într-o direcție pozitivă și, spre surprinderea mea, astfel de activități încep chiar să fie legiferate, devenind astfel ceva normal. Dacă acum 6 ani lumea strâmba din nas și nu înțelegea că poți să îți asiguri traiul dintr-o astfel de job, acum este perfect ok să faci asta.

Unde consideri că mai ai de lucrat?

La încrederea în mine. Lipsa încrederii în noi și propriile puteri este ceva cu care cred că ne-am confruntat cu toții, la un moment dat. Anul trecut însă, l-am cunoscut pe Călin, antrenorul meu personal, care s-a dovedit a fi un deschizător de drumuri pentru mine. El mi-a arătat și demonstrat totodată că în fiecare dintre noi sălășuiește o forță inimaginabilă. Trebuie doar să găsim porțita în spatele căreia se ascunde și să o eliberăm.

Dacă te-ai întâlni acum cu tine din trecut, ce sfaturi ți-ai da?

Foarte mult timp mi-am dorit să-mi fac părinții mândrii de mine și să nu-i dezamăgesc cu deciziile mele. În timp asta a adus multă frustrare și nemulțumire în viata mea, fiindcă îmi doream să experimentez, să cunoasc, iar asta, de multe ori, era contrar așteptărilor lor. După ce mi-am pierdut părinții, chiar dacă am suferit enorm, am înțeles că în viață nu ești dator să demonstrezi nimănui absolut nimic. Trebuie să trăiești pentru tine, egoist uneori, fiindcă tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. AI ÎNCREDERE ÎN TINE și urmează-ți visul, chiar dacă asta înseamnă să renunți la unele lucruri. Cred că mi-aș spune de nenumărate ori că situațiile nu sunt atât de complicate precum le fac eu să pară și că la final de zi, acestea se vor așeza.

Ce planuri ai pentru 2022?

Nu îmi place să vorbesc despre planuri în general. Mai mult, în contextul actual, când lucrurile sunt atât de incerte și normalul de azi poate să devină anormal mâine, prefer să las lucrurile să se întâmple și să mă bucur de ele. Ce îmi doresc for real este să călătoresc mai mult și să descopăr locuri noi.