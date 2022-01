Diva săptămânii este Orchestra Simfonică a Filarmonicii Dinu Lipatti

- Advertisement -

Rareori ne aplecăm atenția să alegem metaforele atașate valorii incontestabile a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti. Cea mai reprezentativă instituție culturală a județului, un turn al civilizației naționale și un pion ce uneori devine regină a peisajului cultural european, ne îmbie în această săptămână să descoperim cu precădere măiestria artiștilor ce compun o adevărată echipă. Un team al cărui antrenor este de această dată chiar prim dirijorul ei, Franz Lamprecht.

Din orchestră nu credem că vor lipsi șefii de partidă de la fiecare instrument: Kovács Pistuka Emőke (vioara I), Pocsveiler Stefan (vioara II), Budean Marius Romeo (violă), Cătună Dan (violoncel), Demeter Erika (contrabas), Tussai Elisabeta (flaut), Misz Andrea (oboi), Sericiuc Ruxandra, Incze Robert (clarinet), Erdos Ioan Nicolae (fagot), Nastai Ion (corn), Pitic Ioan Claudiu, Saveschi Ciprian Rares (trompetă), Barsan Vasile (timpan) și Barsan Marioara (percuție).

Acest concert este și un prilej de a spune adio celui ce a fost până vineri concertmaistru Răceu Danil Ioan.

Evenimentul va avea loc ca de obicei joi seara de la ora 18,30. Sunt valabile abonamentele cu nr. 24 și biletele procurate de la sediu. Sub genericul „Bijuterii muzicale” programul va conține piese de Anatoly Liadov (Poloneza în Do Major), Leroy Anderson (Blue Tango), Iosif Ivanovici (Viaţa la Bucureşti), Johann Pachelbel (Canon în Re Major), Galt MacDermot (Hair), din nou Leroy Anderson (Serenata), Angel Villoldo (El choclo – Tango Argentino), Edward Elgar (Pomp and Circumstance No. 4) și Johann Strauss (Schatzwalzer – Der Zigeunerbaron).

Franz Lamprecht

Născut în 1951 la Düsseldorf, Lamprecht a studiat la clasa Kapellmeister la Robert Schumann Hochschule din Düsseldorf și a fondat primul său cor în timpul studiilor. Chiar student fiind, i-a fost decernat premiul pentru dirijorat, fiind licenţiat cu „Summa cum laude”. În Düsseldorf, Franz Lamprecht conduce propriile sale serii de concerte în sala locală din Tonhalle, precum şi Festivalul de Muzică Schloss Benrath(1995-2015).

Frecventele turnee de concerte şi invitaţii ca dirijor, l-au purtat în multe locuri incluzând Londra, Bruxelles, Roma, Salzburg, Paris, Israel, Bulgaria, Polonia, România, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, SUA şi Mexico.

A înregistrat lucrări rare de Charles Gounod, Felix Mendelssohn Bartholdy și Max Bruch pentru compania Electrecord . Conduce mai multe coruri din regiunea Düsseldorf, care apar adesea împreună cu două orchestre românești la concerte și festivaluri de muzică din Germania și din străinătate.

În 1974, Lamprecht a fondat corul oratoriu Hilden ca primul cor, care are în prezent aproximativ 105 cântăreți. Lucrări precum Simfonia a 9-a a lui Beethoven, Requiemul lui Mozart, Mesia lui Händel și Carmina Burana a lui Orff au devenit curând parte din repertoriul standard.

În 1977 a fondat Corul Guvernului de Stat din Düsseldorf, care are în jur de 80 de cântăreți. Repertoriul cuprinde muzică corală sacră și seculară, în special masele și oratorie, dar și fragmente din opere și operete.

În 1987, Lamprecht a fondat un nou cor în sudul orașului Düsseldorf, cu aproximativ 65 de cântăreți. Împreună cu celelalte coruri, lucrări corale sacre și seculare sunt interpretate în săli de concert precum Tonhalle Düsseldorf sau Historische Stadthalle Wuppertal, în biserici precum catedrala de pelerinaj din Neviges și chiar în Balver Höhle, Filarmonica Română de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare. Orchestra, cu cei 65 de muzicieni ai săi, dă în jur de 80 de concerte pe an. Franz Lamprecht a fost dirijor principal invitat între 1993 și 1998 și este dirijor șef al Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare din 1999. La 1 ianuarie 2001 a fost numit director muzical al municipiului Satu Mare de către autoritățile județului și ale municipiului.

Din anii 1980, corul guvernului de stat organizează seria de concerte „ars musica” în Tonhalle Düsseldorf, dirijată de Franz Lamprecht, cu muzică clasică ușoară, dar și mari opere sacre și coruri de operă. Symphonisches Chor Wuppertal organizează o serie de concerte cu același nume în primăria istorică din Wuppertal. Din motive organizatorice, spectacolul acestor concerte a fost preluat acum de Classic Concert Society. Pe lângă evenimentele din Tonhalle Düsseldorf și primăria istorică din Wuppertal, există concerte regulate în primăria din Hilden și în Mariendom din Neviges.

Din 1994, Klassik Konzert Gesellschaft organizează festivaluri de muzică sub formă de concerte în aer liber cu muzică clasică, iluminare a parcului, elemente de apă colorate și artificii muzicale sincronizate, până în 2015 la Spiegelweiher din Castelul Benrath, din 1999 și la castelul cu șanț Nordkirchen și în 2015 tot la castelul cu șanț Merode. Din 2017 sunt concertele camerale de dinainte de Crăciun cu tineri artiști în „Schlösschen” al guvernului districtual din Düsseldorf.

În 1998 a fost numit cetăţean de onoare al municipiului Tîrgu Mureş, datorită anilor de serviciu în schimbul cultural germano-român, iar în octombrie 2004 a fost numit cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare. La 30 aprilie 2004, Franz Lamprecht a primit Ordinul de Merit al Germaniei în semn de recunoaștere a dăruirii sale pentru muzică și a angajamentului său pentru schimbul cultural germano-român.

Gruiță Ienășoiu