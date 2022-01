Fotograful sătmărean Remus Tiplea, declarat unul dintre cei mai buni din lume

- Advertisement -

Conform National Geographic, Remus Țiplea a fost declarat unul dintre cei mai buni

fotografi din lume.

Prestigioasa publicație americană ”National Geographic” a editat recent

un album „THE 21st CENTURY- photographs from the image collection” care

cuprinde lucrările fotografice aparținând celor mai valoroși fotografi din

întreaga lume, din secolul XXI.

Printre cei 225 de fotografi selectați se numără și celebrul fotograf

Remus Țiplea din Negrești Oaș, care este prezent cu o fotografie din seria

„Bulbucații”. Menționăm faptul că fotograful sătmărean este singurul român

care este prezent în acest album. De asemenea, în anul 2019, Remus Țiplea este

primul fotograf român publicat, cu un fotoreportaj de șapte pagini, în revista

mare, National Geographic US.

În ultimii ani, Remus Țiplea a fost unul dintre cei mai publicați

fotojurnaliști din revista National Geographic România: „Un veac de migrație în

Țara Oașului” (noiembrie 2018), „Ultimii ciurdari ai satului” (februarie 2019),

și ”Bulbucații” (mai 2019).

Prin grija Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii

Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare a publicat

următoarele albume:

– În anul 2017 albumul fotoetnografic – Paștele în Țara Oașului „Din Oaș

în Paști” – în ediție bilingvă româno- engleză;

– În anul 2018 albumul – „Dumnezeul meu/ My Lord” (267 de fotografii),

în ediţie bilingvă româno-engleză;

– În anul 2019 albumul fotoetnografice- „Astă – iarnă/ Last- winter” –

Iarna în Țara Oașului

– În anul 2019 albumul fotoetnografic „Nuntă nunții/ The wedding`s

wedding”, în ediție bilingvă româno-engleză (copertă realizată de Dan

Perjovschi).