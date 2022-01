Performanță: SuperMani pentru a 10-a oară pe podiumul de sosire la Dakar! Gyenes se întoarce în această seară în România!

- Advertisement -

Sătmăreanul Emanuel Gyenes a încheiat Raliul Dakar pentru a 10-a oară, din 12 participări, şi a afirmat că ediţia din acest an a fost una dificilă, el crezând de mai multe ori că nu va ajunge la finiş.

Emanuel Gyenes – Mani ajunge azi la Bucuresti la ora 23:50 cu zborul de Frankfurt (Aeroportul Henri Coanda din Otopeni).

”A 10-a oară pe podiumul de sosire dintr-o ediție a Raliului Dakar (12 starturi în total)

Ediția 2022 a fost una foarte dificilă, din pricina tuturor problemelor tehnice cu care m-am confruntat de-a lungul celor două săptămâni. Mă bucur că am terminat. În unele zile nu părea plauzibil să ajung la finiș. Locul 5 la Original by Motul (Malle Moto – fără asistență tehnică) – felicitări tuturor celor care acceptă an de an această provocare! Locul 18 la Rally2 și 40 în clasamentul general al categoriei Moto.

Mulțumesc tuturor celor care au făcut poisbilă participarea mea în #Dakar2022, și tutror celor care m-au susținut de-a lungul timpului!

Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de încurajare!” a fost mesajul lui Mani Gyenes la finalul ediției 2022 a Raliului Dakar.