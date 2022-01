Se modernizează iluminatul public în Homoroade

- Advertisement -

Au inceput lucrarile de executie a proiectului “ Modernizare iluminat public in Comuna Homoroade “ , in valoare de 555499 lei finantat de AFM (Agentia fondului pentru mediu)

Prin proiect vor fi instalate 442 corpuri de iluminat LED in Chilia si pe strazile laterale din Solduba , Homorodu de Sus , Homorodu de Mijloc , Homorodu de Jos si Necopoi.

În fiecare localitate se va monta un sistem inteligent de aprindere și reglare a intensității luminii , comandat de la distanță printr-o aplicație instalată pe calculator.

Pentru executia lucrarilor în siguranta , vor avea loc intreruperi in alimentarea cu energie electrica :

– Chilia – marti 11.01.2022 intre orele 9-17

– Necopoi -miercuri 12.01.2022 intre orele 9-17

Adriana Nistor