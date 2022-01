Bisericile din municipiul Satu Mare au fost pline ochi în dimineața de 6 ianuarie cu ocazia celei mai importante sărbători a începutului de an. Sute de credincioși au venit să se roage și să ducă acasă apă sfințită. În toate bisericile ortodoxe, cu puterea Duhului Sfânt, la rugăciunile arhiereilor și preoților s-a sfințit aghiasma cea mare. Peste 2.000 de flacoane au fost puse la dispoziția creștinilor de către Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Satu Mare.

Astfel, pe data de 6 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos, de către Sfântul Ioan Botezătorul.

Sfântul Proroc îi boteza pe cei care doreau să își schimbe viața

Sărbătoarea Boboteaza sau Botezul Domnului este cunoscută şi sub denumirile “Arătarea Domnului” și “Epifania”, denumire provenită din limba greacă și care înseamnă arătare, descoperire, revelare, iar pe lângă sfințirea apei, sărbătoarea include și o serie de obiceiuri și tradiții precum visarea ursitului de către fete și scoaterea din apă a crucii de către băieți. Boboteaza înseamnă înnoirea omului creștin.

„Gândurile noastre se întorc cu peste 2000 de ani în urmă, la râul Iordan, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos și-a început activitatea sa de propovăduire, de răspândire a cuvântului Dumnezeiesc, Evanghelic. Atunci era nevoie ca cineva să-l prezinte pe Iisus, să-l arate și să-l recomande în fața întregii mulțimi, iar această prezentare a fost făcută de Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, cel care este numit Înainte Mergătorul Domnului. El îi boteza pe cei care doreau să își schimbe viața. Mesajul lui era foarte clar: „Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor!”, pocăința aceasta înseamnă de fapt schimbarea omului în bine, întoarcerea omului către Dumnezeu, către cele Sfinte, către tot ceea ce este bun” afirmă preotul Gorgan Gabriel Gheorghe.

Superstiții și tradiții

Tradiția spune că fetele nemăritate ar trebui să ia o rămurică din mănunchiul de busuioc cu care stropește preotul și să o pună sub pernă ca să-și viseze ursitul. O altă veche tradiție spune că fetele tinere și femeile necăsătorite puneau busuioc la streașina casei, iar dacă, a doua zi, îl găseau plin de chiciură, însemna că se vor mărita cu un băiat bogat. În Ajun de Bobotează, potrivit superstițiilor, se spune că dacă o femeie cade sau se împiedică pe gheață, în viitorul apropiat se va căsători.

În alte zone se obișnuiește ca în ziua de Bobotează să fie aruncată într-un râu o cruce, bărbații sar după ea, iar între ei se dă un concurs pentru care ajunge primul la aceasta.

De asemenea, se mai spune că ”în noaptea de Bobotează se deschid cerurile, iar celui care vede acest lucru, Dumnezeu îi îndeplinește dorințele.”

Totodată, în Ajunul Bobotezei, există și o serie de superstiții referitoare la vreme, și anume dacă în ajunul Bobotezei e brumă pe pomi, vor fi poame multe, dacă în ajun de Bobotează picură din streașină atunci va fi o vară ploioasă, iar dacă ajunul Bobotezei este unul ploios atunci va fi un an ploios. În direcția în care va stropi preotul cu busuiocul muiat în agheasmă, de acolo vor veni ploile de peste an. Dacă în ajunul Bobotezei, când preotul umblă cu “Iordanul” prin sate, îi va scârțâi zăpada sub picioare, atunci va fi un an bogat și rodnic.