Cum a afectat pandemia hotelurile din Satu Mare

Sectorul cel mai afectat de pandemia de COVID a fost HoReCa. Au fost 2 ani extrem de dificili în care personalul din domeniul turismului a fost nevoit să găsească soluții sau chiar să se reorienteze către un alt domeniu. O bună parte dintre angajați nu au făcut față crizei economice , alții au reușit să supraviețuiască. Reporterul Gazeta de Nord-Vest a vorbit cu managerii unor hoteluri din Satu Mare pentru a afla cum au trecut de această perioadă dificilă și ce perspective de viitor întrevăd aceștia.

„Este de apreciat că statul ne ajută însă sistemul ar trebui gândit astfel încât să ne continuăm activitatea”

„Evenimentele au fost oprite în mare parte din perioada pandemică datorită restricțiilor. În perioadele când s-au lăsat din restricții am funcționat 50% din capacitate, de exemplu în perioada verii. Sperăm ca turismul să își revină la normal, văd o creștere o numărului de turiști și datorită noilor măsuri care au fost impuse de Guvern de la 1 Februarie.

Turismul în Satu Mare nu este foarte dezvoltat, majoritatea clienților fiind în tranzit. Avem turiști de business care vin cu delegații si merg mai departe în Ungaria, Austria. Am avut și turiști străini, tot în tranzit.

Granturile HoReCa ne-au ajutat mult, am făcut diverse plăți cu ele. Consider că guvernul ar trebui să ia în considerare și alte măsuri.

Am înțeles că se ridică restricțiile din Aprilie, este o veste bună pentru turism!”, declară Dana Bud, manager Dana.

„Granturile ar trebui să se ofere având în vedere mai multe criterii”

„Satu Mare este mai deosebit cu structurile de cazare, nu putem vorbi de turism în adevăratul sens al cuvântului. În hotelul nostru predomină cazările tranzit, muncitori, turiști business. Noi colaborăm cu firme, în mare.

În perioada pandemiei activitatea a fost foarte slabă, am avut puțini turiști. Lumea nu a început încă să circule. În august a fost ceva activitate, am avut turiști care au mers la bazinele termale. Am accesat măsura 2 de granturi Horeca, a fost de ajutor la diverse plăți.

Este de apreciat că statul ne ajută să supraviețuim însă sistemul ar trebui gândit astfel încât să ne continuăm activitatea. Granturile ar trebui să se dea societăților având în vedere mai multe criterii nu doar cifra de afaceri.

Angajații sunt cei mai importanți perioada aceasta, fără ei nu putem continua.

Având în vedere restricțiile care implică purtatul măștii, păstrarea distanței, orar limită o mare parte dintre turiști aleg să apeleze la alte spații de cazare unde se pot desfășura liber. Așteptăm să vină vremuri mai bune dar cred că va dura o perioadă.”, declara Mureșan Daniel manager hotel Alma Spa Center.

„Cred că dacă statul ar amâna plata utilităților cu 3-5 luni , ar ajuta mult HoReCa”

„Noi am deschis anul trecut în Aprilie. În perioada de vară lucrurile s-au mai mișcat, am avut și restaurantul deschis. Turiștii pe care îi avem sunt în tranzit și de business. Am avut și turiști străini, nemți , olandezi etc. Noi avem posibilitatea să organizăm multe tipuri de evenimente, chiar simultan, având săli moderne și amenajate astfel încât evenimentele să nu se intersecteze unele cu altele.

Deocamdată suntem într-o perioadă moartă, așteptăm să se lase restricțiile. Dat fiind că Satu Mare este în scenariul roșu, nu putem face prea multe. Sălile se pot ocupa 30%, lumea este încă recitentă să se vaccineze de unde rezultă și mai puțini clienți.

Pe viitor am speranțe că lucrurile se vor îmbunătăți, clienții deja ne sună pentru a se interesa de nunți, botezuri și alte tipuri de evenimente. Mă bucur de măsurile luate de Guvern de la 1 februarie și cred că vor influența turismul în bine. Este bine că au redus carantina, altfel de ce să se vaccineze lumea dacă nu poate circula?

M-ar bucura dacă am primi niște amânări de plată, gazul curentul s-au scumpit enorm și reprezintă o gaură în buget. Cred că dacă statul ar amâna plata utilităților cu 3-5 luni , ar ajuta mult HoReCa!” a declarat Darida Gheorghe , director restaurant Aurora.

Adriana Nistor