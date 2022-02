INVESTIȚII. Sătmarul are cel mai mare buget din ultimii ani

- Advertisement -

În cadrul ședinței de joi a Consiliului Local Satu Mare, a fost aprobat bugetul municipiului pe anul 2022. Edilii sătmăreni nu vor să încetinească ritmul investiţiilor, suma alocată pentru acest capitol în 2022 fiind tot mai mare de la an la an. Pentru investiții a fost alocată o sumă care să permită menținerea ritmului, finalizarea proiectelor în desfășurare și demararea unor proiecte noi. #SatuMare se dezvoltă, cifrele arată că orașul este în plină ascensiune.

Buget total de aproape 500 de milioane de lei

”Cel mai important este că nici în acest an NU vom încetini ritmul investițiilor, suma alocată pentru acest capitol fiind tot mai mare de la an la an! Am structurat bugetul municipiului astfel încât să existe un raport echilibrat între secțiunea de dezvoltare și cea de funcționare, iar pentru investiții am alocat o sumă care ne permite să păstrăm ritmul pentru a finaliza toate proiectele ce se află în desfășurare, dar și pentru a începe alte proiecte noi”, a fost radiografia făcută de primarul Kereskenyi Gabor asupra bugetului din acest an.

Buget total

Referitor la acest capitol, municipiul Satu Mare are cel mai mare buget consolidat din ultimii cinci ani.

2018: 208.953.261 lei

2019: 227.719.903 lei

2020: 329.003.416 lei

2021: 426.049.452 lei

2022: 479.688.812 lei

Buget alocat pentru investiții

De asemenea, la capitolul investiții, bugetul alocat pentru acest an este de 166.633.519 lei, cel mai mare din ultimii patru ani.

2018: 41.786.697 lei

2019: 23.325.611 lei

2020: 112.195.475 lei

2021: 120. 522.819 lei

2022: 166.633.519 lei

Buget alocat pentru dezvoltare

Demn de remarcat este și faptul că, pentru dezvoltare, în 2022 a fost alocată suma de 225.500.812 lei, cea mai mare din ultimii ani.

2018: 42.710.697 lei

2019: 24.616.833 lei

2020: 79.003.183 lei

2021: 184.387.004 lei

2022: 225.500.812 lei

Compoziția bugetului

Pentru anul 2022, bugetul consolidat al municipiului Satu Mare este compus, în mare parte, din venituri proprii, și anume : 239.237.134 lei

2018: 161.329.431 lei

2019: 190.172.548 lei

2020: 222.821.232 lei

2021: 227.207.478 lei

2022: 239.237.134 lei

De asemenea, 142.983.00 lei provin din fonduri provenite din cotele aplicate pe impozitul pe venit:

2020: 131.237.00 lei

2021: 121.055.00 lei

2022: 142.983.00 lei

Florin Dura