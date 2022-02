Lista ţărilor considerate cu risc epidemiologic devine istorie în România. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a eliminat “lista semafor”, cu împărţirea statelor în funcţie de rata de incidenţă. Reporterul Gazeta de Nord-Vest a vorbit cu persoane care lucrează în turism pentru a afla ce impact va avea această decizie asupra turismului.



Începand cu 1 Februarie au fost introduse noile măsuri:

1. Se elimină obligativitatea testării Covid la întoarcerea în Romania (pentru evitarea carantinei), indiferent de țara din care vii – în cazul în care esti vaccinat sau dacă ai trecut prin boală.

2. Se reduce carantina de la 10 zile la doar 5 zile pentru cei care se intorc în România și NU sunt vaccinati și nici testați PCR. Daca nu ești vaccinat sau nu ai trecut prin boală si nu dorești să stai 5 zile în carantină, atunci te testezi la întoarcerea în România.

3. Copiii sub 12 ani sunt exceptati de test și de carantină la întoarcerea în România.

4. Se elimina lista semafor (țări roșii, galbene, verzi).

„Noile măsuri vor aduce la o creștere semnificativă a turiștilor”

“Noua măsură luată de autorități de a renunța la lista ”semafor” va duce la o creștere semnificativă a numărului de persoane care va călători fie în interes de serviciu, motive familiale sau chiar în scopuri turistice, iar reducerea carantinei face ca tot mai multă lume să își asume riscul de a sta acasă 5 zile, ba chiar mai mult de atât, cele 5 zile de carantină multi turiși chiar le ”includ” în programul excursiei.

Aceste noi măsuri vor avea un impact major asupra turismului, multă lume sperând ca în viitorul apropiat să se poată călători liber. Deja solicitările în turism încep să apară, dar vom vedea ce se va întâmpla, situația fiind în continuare foarte dificilă pentru agențiile de turism, ghizii de turism și alți lucrători în turism, dat fiind faptul că obiceiurile turiștilor s-au schimbat considerabil în timpul acestei pandemii.

Prima măsură care ar trebui luată este de ajutorare financiară a agențiilor și ghizilor de turism, care după doi ani de inactivitate sunt epuizați financiar. O altă măsură care ar fi binevenită ar fi de a spori beneficiile pentru agențiile de turism, iar aici mă refer la: tarife preferențiale pentru agențiile de turism pentru serviciile turistice (beneficii care înainte de pandemie existau, dar care acum fac parte de domeniul trecutului), adică tarife preferențiale pentru cazări, muzee, restaurnate, transport, etc.

Turismul anul acesta îți va mai reveni, comparativ cu anii 2020 și 2021, dar probabil că va dura 4-5 ani până când turismul va redeveni ceea ce a fost înainte de pandemie.”, declară Diana, agent de turism.

„ Mi se pare foarte ok măsura pentru că oricum nu aveau rost vechile reguli, plus că o să ușureze circulația oamenilor. Cred că are un impact mare pentru că multa lume se gândea cum o să fie la intrarea în țară (în cazul strainilor) sau daca trebuie sa stea în carantină în cazul românilor. Deci un impact pozitiv.Cred că ar trebui să fie o totală liberă circulație pentru cei care au certificat verde.

Cu siguranță o sa fie mai bine ca în 2020, o dată pentru că se iau noile măsuri care ușurează călătoria, numărul mare de vaccinați și varianta ce pare mai ușoara chiar dacă mai contagioasă.

Probabil că anul viitor sau peste doi ani își va reveni turismul la nivelul anului 2019.

Am perspective bune de viitor deși încă nu am solicitări pentru anul acesta”, relatează Ana, ghid de turism.

„Trebuia luată măsura de mult timp. Turismul local va avea de câștigat”

„Măsura luată de autorități este bine venită, care deja trebuia luată de mult timp. Sper să aibă un impact pozitiv, chiar dacă rezultatele o să apară un pic mai târziu. Eu cred că până la urmă o să ieșim din această situație și pentru inceput turismul local o să aibă mult de câștigat. Cu încetul călătoriile restricționate vor dispărea,dar cred că o să treacă circa 1 an până când turismul o să ajungă la nivelul la care a fost în anul 2019, fiindcă intre timp au fost tot felul de obstacole, între care și foarte multe scumpiri,” declară Carol ghid de turim.

“Este o abordare mai uşor de urmărit pentru populaţie”

De la 1 februarie a intrat în vigoare la nivel european şi regula prin care cei care au mai mult de 9 luni de la ultima doză de vaccin nu vor mai avea certificat verde. Acest lucru va fi reglementat şi în România în curând;

Hotărârea actuală CNSU nu necesită hotărâre de Guvern.

„Este o abordare mai uşor de urmărit pentru populaţie. Nu mai trebuie să ieşim săptămânal cu o nouă listă şi se poate aplica mai uşor o regulă generală, care nu mai trebuie actualizată mereu. Acum ştim clar: vaccinat, trecut prin boală sau testat;Nu mai contează de unde vii;

Testele de salivă au fost distribuite pentru încă două săptămâni. Analizăm impactul lor dacă vom continua sau nu testarea în şcoli. Dacă au o valoare adăugată sau nu. E posibil să decidem să le oprim”, declară CNSU.

Sunt exceptate de la măsura carantinei următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României:

a) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;

b) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării;

c) lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

d) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;

e) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane și se deplasează în interes profesional;

f) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;

g) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;

h) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;

i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

j) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;

k) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze în zona exclusivă economică a României;

l) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării.

ADRIANA NISTOR