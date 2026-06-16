ACCIDENT GRAV. Un Motociclist a ajuns la spital. A fost grav rănit

Locale 16.06.2026 16:08
ACCIDENT GRAV. Un Motociclist a ajuns la spital. A fost grav rănit

La data de 15 iunie a.c., în jurul orei 17:30 polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția Drumului Județean 108M cu strada Maior, din localitatea Berveni.

 Din primele cercetări efectuate, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 51 de ani, din localitatea Andrid, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu, condus de către un bărbat de 35 de ani, din localitatea Berveni, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului, conducătorul motociclului a suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testarea cu aparatul etilotest, a indicat rezultate negative.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

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