La data de 15 iunie, în jurul orei 17:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești Oaș au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în Pădurea Mujdeni, pe Drumul Național 19, la ieșire din localitatea Orașu Nou.

Din primele cercetări efectuate, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 40 de ani, din orașul Negrești Oaș, în timp ce conducea un autoturism, ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară a unei autoutilitare, condusă de către un bărbat de 54 de ani, din județul Bihor. În timpul efectuării manevrei de depășire, acesta ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de către un bărbat, de 44 de ani, din orașul Negrești Oaș, care ar fi pătruns pe drumul prioritar de pe un drum secundar, fără a se fi asigurat corespunzător.

În urma accidentului rutier, conducătorul auto de 44 de ani a suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testarea cu aparatul etilotest, a indicat rezultate negative.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.