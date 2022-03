Panica a pus stăpânire pe omenire!

- Advertisement -

De doi ani panica a pus încet, dar sigur stâpănire pe oameni. De ce spun asta? Este simplu! Când a început pandemia toată lumea și-a făcut stocuri de hârtie igienică, ulei, făină, medicamente câte și mai câte. S-au golit stocurile magazinelor, în multe mai că “sufla vântul” pe rafturi. Și ce s-a întâmplat? Ați murit careva de foame? Nu prea cred. Au fost însă unii care au făcut o grămadă de bani la propriu asta chiar dacă am o exprimare la figurat. Bani mulți au făcut producătorii și distribuitorii de mâncare și medicamente, măști etc. Desigur poate singurul lucru bun a fost stocul de hârtie igienică pentru că într-adevăr au venit vremuri de rahat! La început nu au ieșit oamenii din casă, dezinfectare peste dezinfectare. Într-adevăr au murit mulți oameni, dar o parte dintre ei au murit de nepăsare, panică, nu neapărat de boală. Da, asta este un alt subiect și nu aș vrea să intru într-un subiect care este extrem de sensibil. Dacă acum 5 ani cineva îți spunea că va veni o pandemie, război la un pahar de vorbă, ziceai sigur, ba că este nebun, ba că este paranoic! Acum nu am apucat să scăpăm bine de pandemie că a început războiul din Ucraina. Și ce să vezi? De dimineață până seara numai și numai război! Desigur să nu mă înțelegeți greșit, îmi pare extrem de rău ce se întâmplă în Ucraina și condamn acest tip de acțiuni mai ales în secolul XXI și îmi pare extrem de rău de oamenii de acolo și bineînțeles este normal să fii informat și oarecum pus în gardă ca să nu fii prins pe nepregătite. Ce condamn eu? Simplu, după ce doi ani am auzit numai pandemie, spitale, morți acum la fel război, morți, radiații. Pentru noi românii în mod special care suntem la graniță cu Ucraina este deprimant ce se întâmplă și te încearcă zi de zi, oră de oră sentimente de tristețe, panică, paranoia, griji, nimic pozitiv. Și începi să te pui în locul omului din Ucraina. Te gândești! Și pui în practică ce vezi că acolo i-a luat prin surprindere. Au și început cozile la pașapoarte, lumea care are bani a început să cumpere case în afara țării, încep stocurile de tot felul, lumea schimbă banii în euro, dolari. Acum câteva zile s-a vorbit de pericolul de radiații din cauză că forțele militare ruse au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei. Ucraina a precizat că forţele ruse au atacat centrala în zorii zilei de vineri, provocând un incendiu la o clădire de cinci etaje aflată lângă centrală. Efectul, panică generală că nu avem stocuri de medicamente care conțin iod. Nu sunt eu doctor și nici nu mă cred deștept, dar dacă se întâmplă ceva război nuclear credeți că pastilele de iod ne salvează?!?

De dimineață a început nebunia cu combustibilul. Efectul, motorina s-a scumpit de a ajuns într-o benzinărie din Beiuș 11 lei. Panică? Puțin spus! A venit sfârșitul lumii! La toate benzinăriile din oraș și țară cozi, canistre, butoaie. De-acord, vrei un plin, dar doar în cazul în care vrei să fii pregătit. Că dacă din cauza scumpirilor a fost nebunia… ne-am cam păcălit. Acum poate câștigi 100 lei, dar de acum încolo tot atât va fi prețul. Așa că nu am făcut altceva decât să îi îmbogățim în continuare pe bogați. Oricum deja Guvernul, parlamentarii și președintele Asocieției Benzinarilor Particulari, s-au autosesizat din presă și au ieșit cu declarații. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunță, într-o postare pe Facebook, că românii nu trebuie să se mai înghesuie la benzinării pentru că România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării.

“România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, anunță Virgil Popescu. Acesta susține că benzinăriile din România o să fie verificate. Oficialul face acest anunț în contextul în care la unele stații prețul la combustibil a trecut de 11 lei / litru.

“Nu există motive ca benzina să ajungă la 11 lei. Au apărut poze cu 9,10 lei. De mâine o să înceapă controalele. Speculațiile trebuie aspru pedepsite, mai ales când avem război la graniță. E o panică în toate benzinăriile”, a spus Virgil Popescu, la Digi24.

Ion Tache, președintele Asocieției Benzinarilor Particulari, a vorbit miercuri seara la Antena 3 despre isteria creată în toată țara cu privire la creșterea prețului la carburanți. Mii de români au format cozi imense la benzinării în toată țara, speriați de informația că prețul pentru un litru ar depăși de mâine 10 lei. “Nu e vorba de marketing, e vorba de șmecherie. Barilul de petrol e foarte mare, dar nu justifică scumpirile. Ca să ajungi la 10-11 lei/l, ar trebui să fie 180 de dolari pe baril. Tunurile se dau în vremuri de restricție. Se mizează pe panica creată în societate. Organelele competente ar trebui să facă controale. Să ajungem la 10-11 lei e o dramă pentru oameni, care au și așa salarii mici.

Soluția este ca cetățenii să fie informați și noi le spunem să aplice prețurile și să nu mai sară calul că o să plătească această inițiativă șmecherească. Consiliul Concurenței ar trebui să-și facă treaba. Nu suntem într-o criză. E o șmecherie nesimțită”, a spus Ion Tache.

Deputatul PSD Marius Ostaficiuc este de părere că lucrurile ar fi stat puțin altfel dacă propunerile social-democraților ar fi fost acceptate de colegii de Coaliției: ”Sigur că situația actuală se perpetuează din cauza conflictului militar din Ucraina, dar și pentru că s-a înregistrat o creștere enormă în ultima perioadă. PSD a propus reducerea accizei la carburanți, proiect care ar duce la scăderea prețurilor la pompă, măsură care trebuie înțeleasă de toți partenerii de la vârf. Măsura ar urma să se aplice pentru o perioadă de trei luni și ar fi scăzut prețul carburanților cu aproximativ 1,2 lei. S-ar fi găsit și o cale prin care țara noastră ar fi respectat și directivele Uniunii Europene și astfel toată lumea ar fi fost mulțumită.

Deciziile propuse de social-democrați sunt cât se poate de clare, sunt cât se poate de benefice pentru populație. Aceste aspecte ar trebui înțelese și de toți cei implicați în arcul guvernamental. Sunt decizii ce nu mai pot fi amânate, indiferent de situație. Orice zi de întârziere înseamnă încă o zi de scumpiri suportată de românul de rând”, a concluzionat deputatul PSD.

Indiferent ce se întâmplă panica a cuprins populația, oamenii au stat disperați la coadă ore în șir, au mers cu canistre, bidoane, peturi, inclusiv, țineți-vă bine … cu pungi să cumpere combustibil! Este ceva de neimaginat. Nu uitați, o populație care trăiește în frică permanentă de teroare, nu pune întrebări.

Acum vestea cea mare: Comisarul European pentru Ajutor Umanitar și Gestionarea Crizelor, Janez Lenarčič, vine în România. El va vizita hubul de protecție civilă din Suceava și punctul de trecere a frontierei de la Siret. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, comisarul Janez Lenarčič se va întâlni cu premierul Nicolae Ciucă, dar și cu ministrul de Interne, Lucian Bode și cu Raed Arafat.

Miercuri, la Suceava, comisarul va vizita centrul de protecție civilă și punctul de trecere a frontierei Siret. Joi, acesta se va întâlni la București cu autoritățile locale, ONG-urile și voluntarii care colaborează pentru a primi refugiați. De asemenea, va vizita Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției – CNCCI Ciolpani.

Sunt curios ce “măsuri “ se vor lua mâine după ce vor vedea românii acest lucru la TV.

Oameni buni este foarte important să fim informați și precauți, dar este foarte important să fim realiști și cu picioarele pe pământ. Vedeți voi, aș vrea să vă dau niște exemple văzute la TV zilele trecute și chiar la noi în județ a fost un caz, oameni care au fugit din calea războiului din Ucraina și au făcut accident la noi în țară. Ce ne este scris în frunte, ne este pus! Și ca să ne mai descrețim frunțile și să încercăm să judecăm realist lucrurile, așa de încheiere, vreau să promovez inventivitatea românilor care după cozile de la pompe au scos câteva glume pe rețelele de socializare.

1.Iubita mea m-a rugat să o duc într-un loc scump. Am dus-o în benzinărie.

2. Ea:Mmmm…miroși a ceva scump..cu ce te-ai dat?

El:Cu motorină!

3.Pe o pompă scrie Dom Perignon pe alta Moet!

4.Adevăratul motiv pentru care sunt cozi la peco. Angajații sărbătoresc eliminarea restricțiilor!

5. Nu fiți nebuni să dați toți banii pe motorină. Nu uitați că în curând apar cireșele.

Răzvan Govor