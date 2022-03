Președintele Uniunii Ucrainienilor Micula multumește tuturor celor care s-au implicat în ajutorarea unor oameni fugiți din calea războiului

- Advertisement -

Scopul acestei conferinte de presa este acela de a multumi tuturor celor care, in ultimele 19 zile, au fost alaturi de noi in efortul de a sprijini poporul ucrainean, victima a unui razboi nedrept.

Voluntarii Uniunii Ucrainenilor, neobositi in cele 19 zile sunt o mana de oameni. Ei sunt cei cu care am asigurat asistenta ucrainenilor, am primit donatii, am descarcat, am aranjat, am incarcat, am transportat, am tradus, am cazat, am hranit.

Le multumesc!

“Vreau sa multumesc colaboratorilor Uniunii care au fost alaturi de noi: Prefectura si Institutia Prefectului, Politia de Frontiera si Vama Halmeu, Asociatia Parinti pt. Copii, , Camera de Comert, Spitalul Judetean Satu Mare, Casa de Asigurari de Sanatate Satu Mare, Inspectoratul Scolar Județean Satu Mare, celor care ne-au asigurat mașini, Nagy Robert, Dudas Marius, Madaras Ioan, Cauni Pavel, Dantex, Geo Speed).

Vreau sa multumesc donatorilor – persoane fizice și juridice, asociații și firme. Au fost 748 de donatori care ne-au calcat pragul in cele 19 zile.

Fiecare dintre ei și-au completat datele pe listele de donatori. Mulți dintre ei și-au dorit să rămână anonimi, așa că nu vom da o listă nominală, dar le mulțumim fiecăriua în parte și îi asigurăm de întreaga noastră considerație.

Câțiva dintre cetățeni străini care au venit alaturi de noi sunt:

FC AUSBURG –Irene Krapf –Germania, Firma Kopf-Austria, Germania, Raicov Dean-grup Germania, Ceban Sergiu-Italia, Pinkovszki Edith –Germania, Kristina Meszaros-Germania, Grup Germania-Haidlfing, Firma Johannes Happe Bauzemtrum, firma Re Profit Oko, Veiss Alex, Ana grup francez, Calin Stoica-cu grupurile Allgau Ajuta si care conduce si grupul Ajutor pentru Refugiatii din Allgau Germania, Jill Hedinger Szekely- Elvetia.

În total aceștia au adus 6 tiruri și 14 microbuse.

Multumesc celor care au facut donatii in bani si astfel am asigurat combustibil pt. deplasarea caravanelor, respectiv, am achizitionat produse care ni se cereau dar nu le aveam: generatoare, saci de dormit, medicamente, mâncare, lanterne etc.

Multumim si celor care de 19 zile ne asigura hrana pt voluntari si refugiati.

Multumim autoritatilor locale pentru sprijin: Primaria Micula, Primaria Tarna Mare, Primaria Ardud, Primaria Medies, Primaria Vetis, scolilor din: Micula, Liceul German, Constantin Brâncoveanu, Mircea Eliade, Turț, Doba etc .

De asemenea, credinciosilor parohiilor care ne-au sustinut: parohia Mujdeni, Biserica crestina baptista maghiara SM, Biserica Penticostala Micula, Biserica Reformata SM, Consilul Parohial Ortodox Micula, Biserica din Moftin, biserica Agrisul Nou, Biserica ortodoxa Homorodu de Sus, Parohia Negresti,Biserica Ortodoxa Micula Noua, Biserica ortodoxa Solduba, Biserica Ortodoxa Homorodu de Mijloc, Biserica Baptista Maghiara, precum si Asociatiilor:

Asociatia Oameni Ajuta Oameni, Asociatia prietenia Satmareana, Asociatia Cutezatorii Muntilor, Asociatia Noe Partium, Comunitatea evreilor, Liceul Teoretic german, Asociatia Rotaract, Asociatia centrului Crestin, Asociatia Parinti Razele Diminetii, Asociatia Impreuna Daruim Zambete, Asociatia Prietenia Satmareana etc

Despre cazati:

In aceasta perioada am acordat asistenta de tranzit, indrumare si pachete de drum pentru peste 2000 de ucraineni, iar pentru aproximativ 500 de persoane am asigurat cazare pentru o noapte sau mai multe prin bunavointa unor familii inimoase din Micula și a multor familii din județul Satu Mare, Bihor, Zalău, or. Baia Mare etc.

Cateva date despre transporturile care au ajuns in Ucraina:

181 masini (microbuse, sprintere, 3 camioane și un tir.

Peste 200 de tone alimente/imbracaminte, saltele etc, au ajuns în raioanele:

HUST, VYNOHRADIV, UJGOROD,LVIV, VYLYATINO, HIJA, KOROLEVO, YAMNITA, Ivano- Frankivsk, UJGOROD, BEDEVLYA, FORMATIUNE LEGE SI ORDINE (Armata – Divizia 128), VYSKOVO, NNANLOVO, OBUHIV-KIEV, CENTRUL PEDIATRIC VYNOHRADIV, regiunea IVANO FRANKISK, Zona Odesei, Jotomyr, Lviv.

Pentru fiecare dintre cele 181 de transporturi, avem documente, precum și procese verbale de predare-primire, o evidență clară și transparentă, care poate fi oricând analizată și verificată.

Vom continua sa ajutam atata timp cat va fi nevoie! Nu putem asista pasiv la foamea, frigul, intunericul, groaza si frica la care sunt condamnati fratii nostri!”transmite Horvat Irina Liuba președintele Uniunii Ucrainienilor Micula.

Pentru toti cei care doriti sa ne fiti alaturi, in continuare, va asteptam la sediul Uniunii Ucrainenilor din Micula, str Principala nr 305.

La conferința de presă au participat: Irina Liuba Horvat, președinte Filiala Satu Mare a UUR, Vasile Buciuta, prim-vice președinte al Filialei sătmărene, dl. primar al comunei Micula, Dobos Ștefan, Papariga Mariana, Adriana Bejera Horvat, Veronica Buciuta, Ilco Ivan și o parte din voluntarii care ne-au ajutat în fiecare zi.