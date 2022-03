Un Defibrilator a fost donat de de către M SYS Group

- Advertisement -

Grupul de firme M SYS, care este una dintre companiile de varf din programul AFM Fotovoltaic Casa Verde, este cunoscut de câțiva ani si pentru sprijinul acordat activităților sociale-sportive, inclusiv sprijinirea mai multor Cupe Județene pentru Copii, zilele copiilor din mediul rural și ajutorul financiar acordat Clubului Sportiv Somesul OAR.

Prin intermediul sportului, managerii Grupului de firme M SYS, Zsolt Maiorciac și Jozsef Maiorciac, au format un parteneriat mai strâns – au legat o relație de prietenie cu Delegatul Cabinetului de Medicină Sportivă cu Edomér Szilagyi pe care l-au sustinut pentru a putea cat mai bine deservi evenimentele sportive de peste 10 ani.

In ultimul an au început un proiect in asistenta medicala, prin care ar dori sa ridice la un alt nivel acorcordarea primului ajutor necesar la evenimentele sportive si sociale.

Din acest motiv, manageri de la M SYS Goup au pus la dispoziția firmei EdomER Medical Services un vehicul adecvat care a fost echipat cu dispozitivele medicale necesare, cum ar fi o geanta de interventie, dispozitive pentru fixarea membrelor și a coloanei vertebrale, geanta cu tub de oxigen portabil.

Cea mai mare investitie in materie de echipamente este defibrilatorul, care in caz de nevoie reprezinta un avantaj urias pentru echipa de prim ajutor dar acesta nu era in dotare pana acum.

„Ne-am gândit dacă am acordat o mana de ajutor pentru a inbunatatii serviciile medicale la evenimentele sporive pin firma EdomER Medical Services, vom intinde si cea dea doua mana daca este posibil și vom oferi acel aparat DEFIBRILATORUL semi-automat care completeaza echiparea autosanitarei de prim ajutor care deserveste echipa CSM de baschet feminin din liga nationala , echipa de fotbal CSM din liga a III-a, campionatele județene organizate de AJF si LPS, handbaliști ADEP precum și evenimentele sportive interne și internaționale organizate de C.S. Somesul OARcat și evenimente sociale ale echipei”, a declarat Zsolt Maiorciac Manager al Grupupui de Firme M-SYS Group.