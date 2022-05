Expoziția “Atelier în mai”

- Advertisement -

Expoziția – proiect Atelier va fi vernisată și în mai 2022, în incinta Atelierului Memorial „Aurel Popp”. Proiectul, inițiat de regretatul pictor Ion Sasu, a ajuns la cea de a 9-a ediție. Spațiul nu a fost ales întâmplător, expoziția reunește lucrările artiștilor care crează în așa numitele „ateliere de pe strada Ștrandului”. E mai degrabă un atelier deschis, o vizită de atelier, în cadrul căreia publicul poate viziona lucrări recente ale artiștilor, dar poate purta și o discuție cu aceștia privind viziunea lor artistică.

Lucrările expuse au un caracter manifest contemporan și se înscriu în ramuri specifice ale artei actuale – grafică, pictură, sculptură, ceramică și instalație. Ele reflectă preocupările artiștilor, cercetările acestora în diferite direcții, tehnice sau conceptuale, și se desfășoară de la stadiul de schiță până la cel de lucrare finită.

Ființarea obiectului estetic, a creației artistice, este condiționată de contactul cu privitorul, de dialogul dintre acesta și ceea ce exprimă o lucrare dată, fiindcă frumosul nu poate exista decât prin ochiul privitorului (beauty is in the eye of the beholder). Pornind de la acest concept, grupul de artiști a decis să-și deschidă „Atelierul” pentru o „confruntare”, un dialog deschis, cu ”ochiul privitorului” iubitor de artă sătmărean, și nu numai.