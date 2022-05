- Advertisement -

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare a organizat in data de 20.05.2022 Bursa Generala a Locurilor de Munca la Casa de Cultura a Sidicatelor.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, in parteneriat cu Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Satu Mare prin proiectul “Facilitarea insertiei de piata muncii a persoanelor cu dizabilitati” doresc sa ofere persoanelor cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca, sustinere in vederea achizitionarii unor tehnologii asistive.

Pentru a venii in sprijinul persoanelor cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca si pentru a facilitata insertia pe piata muncii, in cadrul proiectului, se acorda un voucher in valoare de maxim 23000 lei, in baza caruia pot fi achizitionate tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces.

In cadrul Bursei Generale a Locurilor de Munca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, in colaborare cu Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Satu Mare , au amenajat un stand dedicat persoanelor cu dizabilitati, aflate in cautarea unui loc de munca, stand care a prezentat un real interes din partea vizitatorilor, in special din partea persoanelor cu studii mediisi studii superioare, ei cunoscand avantajele pe cale le ofera tehnologia de nivel inalt.

De asemenea au participat tinerii crescuti in sistemul de protectie, care au optat fie sa isi gaseasca un loc de munca cu norma intreaga, fie un loc de munca part time pe perioada vacantei de vara. Dinstre acestia unii si-au depus CV-ul in vederea angajarii, iar altii au participat la un scurt interviu de angajare.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, invita toate persoanele interesate, sa ne contacteze la nr.de telefon 0261.770237 sau pe adresa de e-mail ajofm.sm@anofm.gov.ro, in vederea acordarii sprijinului de care au nevoie.