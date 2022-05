Felicitări și succes pe mai departe!

- Advertisement -

Suntem în perioada de final de an școlar, iar pentru cei din clasa a XII-a a fost zilele acestea ultimul sunat de clopoțel. Emoții, fericire, gânduri, serenade, Gaudeamus, poze, costume, rochițe, fustițe, tocă, amintiri, profesori, părinți, flori, aglomerație, ce mai… de toate pentru toți au fost zilele astea la noi în oraș. Ca în fiecare an sunt momente unice în viața unui absolvent de liceu. După ultimul sunat de clopoțel, poze și banchet urmează momentul adevărului, adică BAC-ul,examenul “maturității”. Abia după mult prea “neașteptatul” examen ne rânduim gândurile, pașii, oportunitățile și viitorul. Adevărul adevărat este că de aici începe viața. Viața așa cum ne-o facem, cu bune, cu rele, cu un viitor strălucit sau mai puțin strălucit. Alegeri … în viață totul este despre alegeri. Cum îți alegi viitorul, facultatea, meseria, partenerul de viață, prietenii, anturajul! Apoi primarul, Parlamentul, președintele și exemplele pot continua. Acuma nu vreau să fac pe marele demagog sau deontolog, dar acesta este adevărul. Dragi absolvenți, gândiți-vă bine ce vreți să faceți pe viitor căci din vise, Instagram, Facebook, Cripto, TikTok nu puteți toți trăi. Școala este cea mai importantă și dacă ai carte sigur vei avea parte în viață de multe lucruri bune. Desigur se câștigă bani frumoși azi din înșiruirile de mai sus, dar oare putem toți câștiga mult? Sau cât timp? În paralel cu facultatea și o profesie astea se pot face senzațional. Știu că în ultimii ani se promovează peste tot mulți îmbogățiți din astfel de afaceri. Dar ăștia sunt câțiva, la fel ca în sport. Toți jucăm fotbal, dar bani fac doar câțiva fotbaliști, la tenis la fel. Țin minte când fostul președinte Traian Băsescu zicea că nu prea a făcut școală și vorba aceea a reușit,probabi l el este unul dintre puținii “norocoși” din acestă categorie. Acum cel mai mediatizat și mai interesant caz de tineri de succes este cel al lui Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai tineri milionari din Silicon Valley, a cărui imagine a devenit sinonimă cu succesul în IT, s-a reîntors în țară unde a fost cooptat în echipa de investitori ”Imperiul Leilor” . La doar 20 de ani, Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai tineri milionari pe care Silicon Valley i-a dat vreodată. Tânărul a fost inclus în lista celor mai bogați 30 de europeni sub 30 de ani, fiind și cea mai tânără prezență din acest clasament. Născut în București, Sebastian a început să învețe despre ingineria software pe cont propriu la vârsta de 7 ani, iar în următorii 10 ani a continuat să își perfecționeze abilitățile în inginerie.

În adolescență, a construit biblioteci de diverse programe și servicii populare, iar talentul său l-a făcut să ajungă să realizeze produse folosite ulterior de giganți precum Facebook, Spotify, Facebook și TikTok.

La doar 17 ani a fondat Storyheap, care a ajuns să devină o platformă lider în marketingul conținutului pe social media. Platforma ajută brandurile, influencerii, agențiile și clienții individuali să gestioneze, să analizeze și să își îmbunătățească prezența pe rețelele de socializare bazându-se pe o analiză a datelor statistice.

Deși a intrat la Universitatea Stanford, unde urma să se specializeze în inginerie și inteligența artificială, Sebastian Dobrincu a preferat să renunțe la studii în favoarea afacerilor.

Avem și în județ doi tineri de succes din afaceri în IT, jocuri respectiv criptomonede, Ovidiu Pop și Stelian Balta. Dar nu uitați dragii mei că sunt 2 din 340.000 de locuitori. Desigur cu un succes de invidiat și multă muncă din partea lor!

Am dat aceste exemple, dar acestea sunt cazuri excepționale și extrem de puține. Așa că burta pe carte și din partea mea:Felicitări, spor la BAC și să faceți cele mai bune alegeri pentru viitorul vostru, al orașului, al județului și implicit al țării pentru că de acum voi sunteți viitorul!

Răzvan Govor