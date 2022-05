România a retrogradat în al treilea eșalon al hocheiului mondial

- Advertisement -

Motivul pentru care am făcut parte trei ani la rând din antecamera Campionatului Mondial de Hochei nu se datorează decât faptului că edițiile din 2020 și 2021 nu s-au disputat. Nu mai are rost să vă spun de ce. Anul acesta încă nu s-au terminat meciurile din WCH 1A și România, cu toate că mai are un joc de jucat, nu mai are nici o șansă să rămână la acest nivel. Trebuie spus înainte că cele cinci echipe (Slovenia, Ungaria, Lituania, Coreea de Sud și România) s-au bătut pentru două locuri la CM de Hochei (turneul de elită) de anul viitor și evitarea ultimului loc retrogradant. Cu toate că mai sunt două jocuri de jucat duminică (România – Ungaria și Slovenia – Coreea de Sud),

După înfrângerile la scor din fața Sloveniei (9-1) și Coreei de Sud (4-1, un gol luat pe final fără portar), sâmbătă am crezut că ne revenim după un 2-0 (momentul din foto) în prima repriză cu Lituania. Pe parcurs am mai condus cu 3-2, dar rezultatul final a fost 4-5. Ultimul loc îl avem asigurat deoarece singura echipă cu doar o înfrângere este Coreea de sud, asiaticii având victorie directă cu noi.

Și promovatele se cunosc, Slovenia fiind singura cu trei victorii, iar Ungaria, chiar dacă pierde cu România are victorii directe la Lituania și Coreea de Sud, așa că la anul se va bate cu Cehoslovacia, SUA, Suedia, Finlanda și Canada pentru titlul mondial. Glumesc desigur, dar performanța vecinilor noștri merită remarcată. De menționat câ în primul eșalon sunt 16 selecționate împărțite în două grupe în condițiile în care Rusia și Bielorusia sunt excluse în acest an de la turneul final care v-a debuta vineri, 13 mai.