Viitorul unor oameni, stricat cu bună știință de către ei înșiși!

În ultimele două luni am rămas stupefiat, șocat și parcă nu îmi vine să cred că în Satu nostru Mare a luat așa amploare acest fenomen! Despre traficul și consumul de droguri am hotărât să scriu în acest material. În primul rând, ultimele două luni m-au șocat așa cum am scris la începutul materialului. Dacă în ultimii ani au început să fie mai mult mediatizate acțiunile împotriva consumatorilor și traficanților de droguri, acum în ultimele două luni aceste acțiuni ale organelor abilitate ale statului au fost din câte am văzut mai multe dintr-o dată. Adică 6 percheziții pentru destructurarea unor astfel de rețele. Un lucru lăudabil, iar “instituțiile de forță” ale țării își fac treaba. Ce mă șochează pe mine este numărul mare de traficanți prinși în ultimii doi ani, dar mai ales în ultimele două luni. Deci nu îmi vine să cred că la nivelul județului nostru sunt atâtea rețele și atâți traficanți. Wow, lucrurile au luat-o razna rău. Păi dacă se înmulțesc așa tare traficanții înseamnă că este o “piață bună” și sunt extrem de mulți consumatori. Aici avem o problemă extrem de gravă. Dacă în ultimii ani am văzut câțiva tineri “zombi” și din câte țin minte unul a murit chiar în urma unei supradoze, îmi este frică și “groază” să văd ce se va întâmpla pe viitor. Că din informațiile pe care le dețin tot mai multă lume consumă substanțe interzise, de la adolescenți, tineri până la oameni trecuți de prima tinerețe. Și încă un lucru observat în urma comunicatelor date de poliție, DIICOT: că substanțele “capturate” de la traficanți sunt destul de diversificate.

Grav ce se întâmplă, se pare că atât traficul, cât și consumul au scăpat de sub control.

Bolile infecțioase asociate consumului de droguri injectabile sunt virusul HIV și VHC. Persoanele care consumă droguri injectabile au un risc mai mare de a contracta infecții, cum ar fi virusul imunodeficienței umane (HIV) și virusul hepatitei C (VHC), prin intermediul echipamentelor utilizate în comun pentru consumarea lor.

Ce este și mai grav, la marea parte a consumatorilor de droguri vezi o atitudine pasivă, tendințe de paranoia, ”prăjire” a creierului, distanțare socială, ce mai… celebrul efect zombi.

Se estimează că, în 2019, în Uniunea Europeană au avut loc cel puțin 5.141 de decese prin supradoză, implicând droguri ilegale – o creștere cu 3 % față de 2018. Numărul deceselor crește la aproximativ 5.769, dacă se includ cele din Norvegia și Turcia. În majoritatea țărilor din sudul și estul Europei, acest model este inversat, cu creșteri ale numărului de decese prin supradoză, în comparație cu 2018. În 2019, rata medie a mortalității cauzate de supradoze în Uniunea Europeană a fost estimată la 14,8 decese la un milion de persoane în vârstă de 15-64 de ani. Peste trei sferturi (77 %) dintre decesele cauzate de supradoze s-au produs în rândul bărbaților, cu o rată de 23,7 cazuri la un milion de bărbați. Dintre bărbați, cei în vârstă de 35-39 de ani au fost cei mai afectați, cu o rată a mortalității de 37,7 decese la

1 milion, mai mult decât dublul mediei observate pentru toate grupele de vârstă.

Știu că este foarte greu să stopăm consumul și traficul de droguri, dar trebuie să facem consiliere și o conștientizare mai agresivă în rândul populației la efectele secundare ale consumului de droguri și prezentarea în rândul tinerilor a unor filmulețe în care să vadă cum arată și cum se comportă cei dependenți de stupefiante.

Serviciile acreditate ale statului să continue cu acțiunile împotriva celor care fac trafic. Era o campanie acum câțiva ani numită “Spune nu drogurilor!”. Poate ar trebui reluată!

Răzvan Govor