Ediția a doua a Expo Industry Satu Mare

Expo Industry Satu Mare este un eveniment de mare anvergură, care și-a propus și pentru 2022 să ofere spațiu și cadru profesional companiilor importante din județ, cu activități profesionale din diferite domenii, pentru promovare, socializare și construirea unor relații profesionale importante.

Evenimentul se va desfășura în perioada 4-7 august 2022, în Grădina Romei, organizatorul principal fiind Skyline Events și Fabricat în Satu Mare.

Acest proiect-eveniment a pornit de la premiza că, în ultimii peste 10 ani, industriile din diverse domenii din județ au trecut prin mari schimbări, transformări și dezvoltare incredibilă, de mai bine de 25 de ani pornind un trend industrial care efectiv a reprimat industria de fabricare a mobilei și textilelor, două domenii deținătoare de monopol înainte de anul 2000.

Industriile principale din județul Satu Mare au trecut printr-o transformare și dezvoltare spectaculoasă

După mai bine de 20 de ani, însă, este vizibil și mai mult decât evident faptul că industriile principale din județul Satu Mare au trecut printr-o transformare și dezvoltare spectaculoasă, modernizare și extindere pe plan internațional, ba chiar poate peste așteptările oricui. Există domenii de activitate noi, ramuri ale diferitelor industrii mai moderne, mai creative, afacerile locale crescând în ritm alert și constant.

Satu Mare, ca județ și municipiu, se situează într-o zonă geografică extrem de avantajoasă din prisma localizării la graniță cu alte două țări, precum și din pricina infrastructurii și a capacității forței de muncă extraordinare – o piață puternică și competitivă.

Așa cum putem observa, aproape lună de lună, dar cel puțin an de an sigur se anunță noi companii multinaționale care aleg să-și extindă activitatea pe piața județeană în extrema nord-vestică a țării noastre. Parcurile industriale cresc, se extind și se dezvoltă datorită noilor investitori străini, domeniile în care activează companiile mari din județ fiind cele din industria auto, a textilelor, a fabricării mobilei, industria electronică și mai ales cea alimentară, însă nu sunt de neglijat nici companiile cu activitate în sectorul IT, home-deco, producție de energie verde, producția de încălțăminte, de prelucrare a metalelor sau de fabricare a geamurilor și ușilor, inovația fiind cea care caracterizează aceste sectoare de activitate și astăzi.

“Încercăm să le oferim expozanților și partenerilor noștri oportunitatea de a relaționa din punct de vedere profesional”

„Cu Expo Industry Satu Mare ne propunem să reunim și să facem cunoscute acele companii care ni se alătură în weekendul prelungit 4-7 august, în Grădina Romei din Satu Mare. Încercăm să le oferim expozanților și partenerilor noștri atât oportunitatea de a relaționa din punct de vedere profesional, cât și de a se promova în rândul publicului larg, de a se închega potențiale parteneriate și colaborări între profesioniști”, spune ing. Bura-Maksay Ștefan-Petru – organizator.

Alături de dorința organizatorilor de a crea un eveniment profesional, o expoziție a marilor nume din industriile sătmărene, se propune și crearea unei oportunități pentru potențialii angajatori și candidați pentru diferite job-uri disponibile.

„Ne propunem și în acest an, la fel ca în 2021, ca evenimentul să fie unul eficient, profesionist, dar și ca expozanții și vizitatorii să aibă o viziune cât mai ușoară asupra târgului, motiv pentru care Expo Industry Satu Mare se va derula și acum pe mai multe sectoare și zone, astfel organizate încât să fie cât mai accesibil pentru toată lumea. Corturile amplasate la locație vor acoperi domenii precum industria auto, industria de fabricare a mobilei, industria textilă, prelucrarea metalelor, producția energiei verzi, dar vor fi prezenți și cei din sectorul IT, din industrii creative, furnizorii de servicii, producătorii de diverse bunuri”, mai adaugă dl. Bura-Maksay Ștefan-Petru – organizator.

În consens cu acestea, organizatorii anunță companiile din județ că se pot înscrie la expoziția-târg la datele de contact de mai jos.

Locația evenimentului: Satu Mare, Grădina Romei

Când se va desfășura: 4-7 august 2022

Deschidere oficială: 4 august 2022, ora 15.00

Parteneri ai evenimentului: Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest, Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare.

Companiile interesate să participe în calitate de expozanți sunt rugate să contacteze reprezentantul organizatorului principal al evenimentului, pe dl. Bura-Maksay Ștefan-Petru, la numărul de telefon 0744 977 846 sau la adresa de e-mail bura.istván1975@gmail.com pentru alte informații și detalii.