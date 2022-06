Este sau nu sportul un bun ambasador?

- Advertisement -

Am pus în titlul materialului de astăzi o întrebare retorică la care eu personal am un răspuns și fiind retorică întrebarea cam toți ar trebui să avem!

Păi nu îi știe toată lumea pe Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Gică Hagi , Simona Halep și de acum pe dublul campion mondial liceanul înotător de doar 17 ani David Popovici! Nu te simți mândru când mergi în lumea întreagă și zici că ești din România iar primul lucru în 90% din cazuri oamenii îți spun primele 3 nume de Legende enumerate mai sus? Nu este mai bine să auziți Hagi, Năstase, Nadia, Halep, Popovici decât comuniști, hoți, corupți? Eu zic că nici nu se compară. Ce este mai dureros ?Azi, înafară de Simona Halep și David Popovici nu tare mai avem eroi și din păcate aceștia au reușit totul pe picioarele lor și al părinților, dar nu și a statului român. Nu mai creștem nimic din păcate. Singurele școli de fotbal sunt private și nimeni nu le ajută cu nimic. Și aici tot Hagi este numărul unu. Probabil că mentalitatea, caracterul și educația îl fac așa. Bazine de înot să nu mai vorbim ! Pot să număr pe degete bazinele din țară în care copiii pot face performanță. Nu pot să uit o discuție avută cu un părinte din Satu Mare care îmi spunea că cheltuie din buzunar cu copilul lui care face tenis 2.000 euro pe lună cu antrenamente , deplasări, vitamine și în Ungaria a vorbit cu un părinte care are un copil la aceeași categorie de vârstă și care are plătite de stat deplasările, vitaminele, antrenamentele până și echipamentul. La fotbal la fel se vede politica bună a vecinilor maghiari care au făcut școli de fotbal, ne fură și nouă copiii, la Satu Mare prin academia Partium care a cules toți copiii buni de la toate echipele locale . De ce? Simplu pentru că aici nu trebuie să plătească antrenorii. Sigur aici este o nesimțire, CSM plătește antrenorii academiei din Ungaria! Cam singura școală adevărată de fotbal în județul nostru a fost Someșul. Care cu mândrie o afirm că a fost 100% privată și a fost gândită și condusă de tatăl meu. Someșul Satu Mare a dat câțiva jucători la naționala mare – Florin Gardoș, Adrian Sălăgean, Sârghian Luchin, Cristian Oros și o mulțime la celelalte loturi reprezentative de tineret, copii și peste 20 de fotbaliști în prima divizie din România. La fel a fost și cu Olimpia, cât Mircea Govor a fost la club au fost rezultate, dar toată lumea a vrut să plece Govor . A plecat Govor și au falimentat de 3 ori Olimpia iar CSM-ul este o echipă oarecare în liga a III-a. Trist! Noroc că a venit Tibi Csik și a reușit să pună echipa pe linia de plutire. Da performanță din părți . Azi m-am simțit extrem de mândru să văd că Viitorul Vetiș cu Cristi Popa antrenor a jucat finala Campionatului Național de juniori A1, a câștigat și a devenit astfel campioana României la această categorie. De ce zic asta? Cristi Popa și-a început cariera de antrenor la Someșul Satu Mare, iar patronul și președintele clubului a fost portar la juniorii Someșului. Pregătire, mentalitate, caracter! Felicitări, Cristi și Roly! Și ca răspuns la întrebarea retorică din titlu, prezent la meci, la Buzău, viceprimarul comunei Vetiș , Daniel Codrea, a declarat că e bucuros că o echipă dintr-o comună mică din Satu Mare a reușit să câștige titlul național.

”Suntem mândri de acești băieți și de toți cei care-i pregătesc și îi sprijină. Viitorul Vetiș e campioana României și asta va rămâne cu siguranță în istoria comunei”, spune viceprimarul Daniel Codrea.

Ce mă doare că am vorbit cu Cristi la telefon și mi-a zis că nu știe ce va face pe viitor cu băieții pentru că de exemplu la CSM în loc să crească tineri și să îl ducă pe vârful lui cumpără jucători de 36 de ani. Așa este Cristi, dar tu știi bine că unde nu este cap vai de picioare!

Și ultima bombă! Nucleara cum ar zice un cunoscut om de televiziune din România. Se desfințează echipa de baschet a CSM-ului care este singura echipă prezentă în prima ligă la vreun sport în județ și tocmai acum când trebuiau să joace într-o cupă europeană, în FIBA Europe CUP!

No comment! Chiar ar fi de prisos!