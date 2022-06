EVENIMENT. Hramul Mănăstirii Bixad de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

- Advertisement -

Sfânta liturghie a fost oficiată de trei ierarhi ai bisericii Ortodoxe

Miercuri, 29 iunie 2022, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Mănăstirea Bixad, cu ocazia hramului mănăstirii, Preasfinția Sa având și calitatea de Stareț al așezământului monahal.Împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul la sărbătoarea hramului au slujit și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria și Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord și un sobor de preoți.

La frumosul și binecuvântatul eveniment au fost prezenți foarte mulți credincioși din zona Oașului și din întreg județul printre aceștia i-am putut remarca pe secretarul de stat al românilor de pretutindeni Gică Cârciu care este originar din comuna Bixad ,Prefectul județului Satu Mare Radu Roca,Președintele PSD Satu Mare Mircea Govor,directorul de cancelarie al prefectului Radu Iancu,social democratul Ioan Tibil.

Sfânta liturghie a fost de o încărcătură spirituală deosebită iar cuvintele de învățătură a celor trei ierarhi prezenți au fost cu adevărat înălțătoare.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sărbătoriți în 29 Iunie

Biserica Ortodoxa praznuieste pe 29 iunie pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Cei doi sfinti au fost martirizati la Roma, in anul 67.

Sfantul Apostol Petru a fost fiul lui Iona si fratele Sfantului Apostol Andrei. Era originar din Betsaida (in Galileea Palestinei). Dupa ce se casatoreste, se muta in Capernaum, unde se indeletniceste cu pescuitul. Inainte de a deveni ucenic al lui Hristos se numea Simon. Numele de Petru il primeste de la Hristos: “Tu esti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chefa, ce se talcuieste: Petru” (Ioan 1, 42). Inainte de a fi rastignit Hristos, Petru se leapada de trei ori de Mantuitorul, marturisind in fata soldatilor romani ca nu-L cunoaste pe Domnul. A plans cu amar aceasta cadere a sa, iar dupa Invierea Domnului este reasezat in treapta de Apostol. Mantuitorul il intreaba dupa Invierea Sa din morti daca Il iubeste, iar Petru ii raspunde de trei ori “Doamne, Tu stii toate. Tu stii ca Te iubesc”. Apoi Iisus i-a zis: “Paste oile Mele” (Ioan 21, 17)

A vestit Evanghelia in Tara Sfanta, in orasele din Asia Mica si a ajuns pana la Roma. A fost rastignit pe cruce cu capul in jos (la cererea lui, spre a se deosebi de modul rastignirii lui Iisus Hristos), in anul 67 d. Hr., langa fostul circ al lui Caligula din afara zidurilor de atunci ale Romei.

Sfantul Apostol Pavel s-a nascut in orasul in orasul Tars, capitala provinciei Cilicia (Asia Mica). A primit la nastere numele Saul. Mantuitorul i-a schimbat numele in Pavel atunci cand l-a chemat sa fie Apostol al neamurilor. A fost elev al invatatului rabin Gamaliel si mai tarziu devine un aprig persecutor al crestinilor. Asista la moartea Sfantului Stefan si primeste aprobarea de la Caiafa sa-i persecute pe crestinii din Damasc. Insa, in drum spre Damasc are loc schimbarea minunata a lui Pavel din persecutor in ucenic al Domnului. In timp ce se afla pe cale o lumina din cer, ca de fulger, l-a invaluit deodata. Si, cazand la pamant, a auzit un glas, zicandu-i: Saule, Saule, de ce Ma prigonesti? Iar el a zis: Cine esti, Doamne? Si Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Il prigonesti. Greu iti este sa izbesti cu piciorul in tepusa. Si el, tremurand si inspaimantat fiind, a zis: Doamne, ce voiesti sa fac? Iar Domnul i-a zis: Ridica-te, intra in cetate si ti se va spune ce trebuie sa faci. Iar barbatii, care erau cu el pe cale, stateau inmarmuriti, auzind glasul, dar nevazand pe nimeni (Fapte 9, 1-22). Primeste botezul de la Anania si propovaduieste Evamghelia in Iudeea, Antiohia, Efes, Cipru, Listra, Iconiu, Derbe, Galatia, Pont, Troa, Macedonia, Ahaia, Roma. A calatorit in Creta, in insula Malta si a ajuns pana in Peninsula Iberica. Sfantul Pavel a fost martirizat impreuna cu Sfantul Apostol Petru, in timpul imparatului Nero, prin decapitare.

Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt si ocrotitori ai celor privati de libertate din Romania.

Numele Petru inseamna “piatra”, cu tot ceea ce decurge din acest cuvant – tarie, statornicie, determinare, fidelitate de cremene fata de un crez. De cealalta parte, un parinte al Bisericii spune ca semnificatia numelui Pavel ar insemna “mic, om mic”, in inteles de smerenie, in intelesul celor spuse de Sfantul Ioan Botezatorul: “Eu trebuie sa ma micsorez, iar El – Hristos Domnul, trebuie sa creasca”.

Manastirea Bixad – scurt istoric

Viata monahala la Bixad exista inca din vremea Maramuresului voievodal, cand, in anul 1614, lacasul apare mentionat ca schit al Manastirii Vetis. In prima jumatate a secolului al XVII-lea, viata monahala ortodoxa la Bixad s-a mentinut, fapt dovedit de circulatia intensa a cartilor de slujba si invatatura ortodoxe.

La anul 1648 in Bixad este atestat preotul ortodox Popa Ilies, acesta semnandu-se in mai multe randuri, pe un exemplar al Cazaniei lui Varlaam (Iasi, 1643). De la sfarsitul secolului al XVII-lea, Bixadul apare strans legat de numele calugarului grec Isaia, fost staret al Manastirii Sfantul Apostol Pavel de pe Muntele Athos.

Trimis de patriarhul ecumenic sa urmareasca evolutia convertirii la unire cu Biserica Romei, in partile Rusiei si Ucrainei, dupa ce a sesizat curtilor acestor state iminenta pericolului, la intoarcere, trecand prin Ardeal a fost prins, dus la Viena, de unde, dupa ce a fost catolicizat, a ajuns la Roma, si apoi numit in anul 1694 vicar general, cu resedinta la Carei, cu insarcinarea de a castiga la Unire pe romanii din partile Bihorului, Satmarului si Maramuresului.

In anul 1701, arhimandritul Isaia, insotit de alti trei calugari s-a asezat la Manastirea Bixad. In luna mai a anului 1701, arhimandritul a fost ucis in conditii neelucidate inca. In anul 1759, episcopul unit al Muncaciului, Manuil Olsavszky, trimite la Bixad calugari din ordinul Sfantului Vasile cel Mare.

Biserica Bixad, cu hramul Sfintii Apostoli Petru si Pavel a fost ridicata incepand cu anul 1769, fiind sfintita in anul 1771. Monumentul pastreaza planul arhitectural bizantin in cruce greaca. Deasupra pronaosului se inalta un turn avand un acoperis baroc, adaugat la inceputul secolului al XX-lea.

Aceasta biserica a fost desfiintata din ordinul autoritatilor comuniste, fiind transformata in parohie in anul 1948. Urmeaza o etapa de restaurari complete, atat la interior cat si la exterior. Atunci biserica este si repictata si inzestrata cu mobilier nou.

Lucrarile de restaurare s-au desfasurat intre anii 1981-1988. Fresca pictata intre anii 1988-1989 este opera lui Dumitru Banica din Vedea. Iconostasul, din lemn sculptat, a fost realizat de mesterul Ady Iosif din Baia-Sprie.

Renumele bisericii din Bixad provine si din prezenta in aceasta a unei icoane a Maicii Domnului. Maicii Domnului atrage credinciosi din judetele invecinate: Bihor, Salaj, Maramures si Bistrita Nasaud.

Putem vorbi de un intens turism religios, cu vechi traditii, cu pelerini care vin aici la sarbatorile Adormirea Maicii Domnului (15 august), Nasterea Maicii Domnului(8 septembrie), Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul (29 august) si Ziua Sfintei Crucii (14 septembrie).