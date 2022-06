Evenimentul Bibliovacanța de la Carei, ajuns la final

- Advertisement -

Săptămâna trecută, între 20-24 iunie 2022, între orele 9-13, la Biblioteca Municipală Carei a avut loc Bibliovacanța. Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Centrul Cultural Carei, Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural Carei, Direcția de Cultură Carei și Primăria Carei.

Timp de o săptămână peste 50 de copii mai mari de 6 ani au participat la ateliere de folclor românesc, folclor maghiar, teatru, chitară, tobe, desen/pictură, lectură și, bineînțeles, multe jocuri. Ultima zi a fost dedicată momentelor de karaoke și dans.

„Am petrecut o săptămână minunată alături voi, dragi copii, am avut parte de experiențe frumoase, am exersat abilități creative și de comunicare, am citit, ne-am jucat, am pictat, am dansat, am legat prietenii. Așadar, am descoperit o mulțime de lucruri noi. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect minunat”, a declarat doamna Corina Nuna la finalul Bibliovacanței când participanții au fost recompensați cu diplome.