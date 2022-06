FOTOGALERIE. Masa rotundă cu tema „Macro- și micro-plasticele – Factori de risc pentru mediu și sănătate”

- Advertisement -

În data de 08.06.2022, în cadrul proiectului cu titlul „Urmărirea plasticului de la sursă până la mare: Plan de acțiune integrat Tisa-Dunăre, pentru eliminarea poluării cu plastic a râurilor” , Tid(y)Up, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea INTERREG, de către Fondul European de Dezvoltare Regională, cofinanțat de Uniunea Europeană și Statul Român, la Satu Mare a avut loc masa rotunda cu tema „Macro- și micro-plasticele – Factori de risc pentru mediu și sănătate”, organizată de către Asociația MULTISALVA, în parteneriat cu Asociația ECOHUMAN ,,LIFE TREE”.

Proiectul Tid(y)Up, implementat de către 10 parteneri de proiect din 7 țări (Ungaria, România, Bulgaria, Austria, Ucraina, Serbia, Slovacia) urmărește reducerea poluării cu plastic și îmbunătățirea calității apei din Tisa și secțiunea inferioară a Dunării, prin creșterea gradului de conștientizare a actorilor cheie și a publicului pe această temă, îmbunătățirea cooperării între părțile interesate și dezvoltarea instrumentelor inovatoare pentru un management mai bun. Partenerul de proiect din România este Asociația MULTISALVA, având ca președinte pe dl. Fülep Szabolcs.

La masa rotunda, alcătuită din două module, au fost invitați reprezentanți ai Unităților Administrative Teritoriale, Instituții de profil, Instituții de învățământ și ONG-uri, și a avut ca scop informarea, educarea și conștientizarea comunității cu privire la necesitatea prevenirii poluării mediului cu micro-și macro-plastice, în special a râurilor și malurilor acestora, precum și a cunoașterii consecințelor poluării asupra mediului și sănătății oamenilor. Pe lângă prezentarea proiectului Tid(y)Up, a scopului, obiectivelor și principalelor activități ale acestuia, au fost analizate și dezbătute problemele majore privind poluarea cu micro- și macro- plastic a mediului, și în special a apelor curgătoare, dar, au fost prezentate și metode de bune practici în prevenirea poluării mediului.

La eveniment au luat cuvântul:

dl. Fülep Szabolcs – președintele Asociației MULTISALVA

dna. Békéssy Elisabeta – Președintele Asociației ECOHUMAN ,,LIFE TREE,, (Asociația Ecologică și Umanitară ,,Copacul vieții,,) Satu Mare;

dl. Márk Nagy János, Director executiv – Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare

dl. Ovidiu Duma, Primarul Orașului Ardud

Programul Transnațional Dunărea INTERREG, cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională, cofinanțat de Uniunea Europeană și Statul Român „F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisa-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers” DTP3-620-2.1 Tid(y)Up „Urmărirea plasticului de la sursă până la mare: Plan de acțiune integrat Tisa-Dunăre, pentru eliminarea poluării cu plastic a râurilor”.

Scopul proiectului:

Proiectul Tid(y)Up urmărește reducerea poluării cu plastic și îmbunătățirea calității apei din Tisa și secțiunea inferioară a Dunării, prin creșterea gradului de conștientizare a actorilor cheie și a publicului pe această temă, îmbunătățirea cooperării între părțile interesate și dezvoltarea instrumentelor inovatoare pentru un management mai bun.

Obiectivele proiectului:

Îmbunătățirea calității apei, prin stabilirea bazei pentru protocoale corelate de măsurare a poluării râurilor cu micro și microplastic și promovarea schimbărilor în legislație la nivel local, regional și național.

Reducerea deșeurilor de plastic în râul Tisa și afluenții săi cu implicarea comunităților locale și a factorilor de decizie prin implementarea, testarea și evaluarea acțiunilor transnaționale transferabile

Conștientizarea de masă cu privire la poluarea cu plastic a apelor, prin diseminarea rezultatelor proiectului și declanșarea schimbărilor în atitudine a grupurilor țintă.

În prezent, nu există metode standardizate de identificare a poluării cu plastic a râurilor din Bazinul Dunării, și nici date concrete relevante, care să fie utile în acțiuni coordonate ale autorităților de management al apei în cooperare cu alte sectoare, în vederea stopării poluării. În cadrul proiectului, partenerii elaborează și distribuie un set de acțiuni integrate, oferind instrumente utile pentru părțile interesate și inițiază o cooperare transfrontalieră și intersectorială pe termen lung, cu scopul de a elimina poluarea cu plastic a râurilor.

Proiectul întreprinde diverse activități, inclusiv acțiuni științifice de standardizare a metodelor de estimare a mărimii poluării, formularea de recomandări pentru o metodă standardizată de măsurare și analiză, expediții la fața locului, acțiuni-pilot pentru identificarea și curățarea zonelor poluate, precum și acțiuni de educație și conștientizare pentru prevenirea poluării.

Noutatea proiectului este că oferă instrumente, date și evaluarea diverselor metodologii utilizate pentru înțelegerea surselor, naturii și riscurilor fluxurilor de contaminare; și oferă exemple practice de posibile acțiuni și soluții legislative atât la nivel local, cât și transnațional. Proiectul pune accent pe adunarea informațiilor necesare, în vederea creșterii gradului de conștientizare a actorilor relevanți și de a le oferi instrumente practice pentru a crea comunități active și cooperante, în lupta împotriva contaminării apelor cu deșeuri de plastic și pentru a contribui la activitatea autorităților pentru îmbunătățirea calității apei.

Partenerii de proiect:

1. Societatea Naturefilm.hu (HU) (partener principal),

2. Asociația Întreprinderilor de Mediu (HU),

3. Institutul de Oceanologie – Academia Bulgară de Științe (BG).

4. Asociația Multisalva (RO),

5. Universitatea de Resurse Naturale și Științe ale Vieții, Viena (AT),

6. Facultatea de Științe Tehnice Novi Sad (SRB),

7. Pentru protecția naturii și a mediului – PAPILIO (UA),

8. Agenția pentru Sprijinul Dezvoltarii Regionale Košice Nu. (SK),

9. Direcția Generală de Gospodărire a Apelor din Ungaria (HU),

10. Agenția de Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltare Regională „Transcarpathia” a Consiliului Oblast Zakarpatska (UA).

Principalele activități ale proiectului:

• Evaluarea transnațională a contaminării cu microplastic a râurilor, evaluarea metodologiilor de măsurare existente și identificarea celor mai eficiente.

• Monitorizarea tronsonului bazinului hidrografic pentru deșeuri macroplastice.

• Elaborarea unui protocol comun pentru monitorizarea deșeurilor.

• Elaborarea unui ghid practic și a unui plan de acțiune pentru implementarea curățării râurilor

• Implementarea unor acțiuni de curățare a râurilor (Tisa, Tur, Bodrog, Bega, Dunărea), evaluarea acestor acțiuni și formularea unor recomandări.

• Organizarea unei expoziții plutitoare și prezentarea acesteia de-a lungul Dunării, de la Viena, până la Marea Neagră.

• Studiul fondului legislativ privind poluarea apelor.

• Organizarea de workshopuri regionale și a unor forumuri de nivel national, privind reducerea deșeurilor.

• Elaborarea unei Strategii commune pentru actualizarea Planului de management al bazinului fluvial Dunărea.

• Forum transnational și platformă de discuții la Budapesta cu reprezentanții de mediu din cele 7 țări implicate în proiect.