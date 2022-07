Canicula face victime! Un tânăr a decedat la Iojib

- Advertisement -

Joi seara, in jurul orelor 19:30, echipajul de pe Terapie Intensiva Mobila SMURD a intervenit la o persoana de sex masculin, in varsta de aproximativ 20 de ani, aflata in stop cardio respirator, in zona Balastiera Iojib

Tânărul a decedat în jurul orei 20.30 (ora declarării morții de către medic), pe malul unui lac din Iojib.

S-au efectuat manevrele de resuscitare, la care victima nu a raspuns, fiind declarat decesul

Reamintim faptul că Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod roșu de caniculă pentru județul Satu Mare, avertizare valabilă pentru zilele de 30 iunie și 1 iulie. Meteorologii avertizează că ne vom confrunta cu temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat