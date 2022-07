Mare tam-tam la toate programele de știri pe presa națională că nu prea mai avem turiști la Mamaia! Păi la ce am făcut cu plajele, cu terasele, parcările, era clar că nu tare vor mai fi clienți ! Plus că Mamaia la cât de scumpă este îți iese mai ieftin să mergi într-un ultra all-inclusive la croați, bulgari, egipteni decât într-un sfârșit de săptămână în Mamaia. De la prețuri aberante la cazare, masă, băuturi până la prețuri de cameră la hotel de 3 stele pentru un șezlong. Și acuma să fim sinceri “porcăria” asta cu plajele stai pe șezlong la 1 km de mare. Păi dacă ai copil mic și trebuie să te tot plimbi pe șezlong , la mare, la baie, la masă, îți dai kilometrajul peste cap. Mohammad Murad, fostul președinte al Federației Patronatelor din Turism și un investitor puternic în turismul românesc, a măturat pe jos cu actualul primar acuzându-l de proasta gestionare a stațiunii. Totodată omul de afaceri a făcut o analiză a acestui sezon estival, afirmând că este cel mai slab din ultimii 30 de ani. El a precizat că în ultima săptămână au fost pe litoral 80 – 90.000 de turişti, iar în aceeaşi perioadă a anului trecut erau 140.000. Murad a mai afirmat că hotelierii nu au crescut preţurile, în condiţiile în care tarifele la alimente şi utilităţi s-au mărit. Omul de afaceri este nemulţumit şi de tariful de parcare din Mamaia, menţionând că acesta era jumătate din preţul unei cazări în staţiune în luna iunie.

El a identificat şi câteva din problemele staţiunii Mamaia, şi anume numărul mare de blocuri, calitatea plajei lărgite.

Desigur acesta are pe de o parte dreptate cu parcarea, cu plajele perfect de acord. Dar la prețuri cum doamne erau să le mai scumpească că acestea sunt extreme de vreo doi ani și chiar acum după toate scumpirile prețurile vechi din Mamaia sunt mari. La povestea cu blocurile îi dau perfectă dreptate omului de afaceri numai că “pionier” la făcut apartamente în Mamaia Nord este chiar distinsul om de afaceri. Asta se traduce cam așa prin versurile lui Grigore Alexandrescu în poezia Câinele și cățelul: ”Că nu iubesc mândria și că urăsc pe lei,

Că voi egalitate, dar nu pentru căței.”

Plus că s-au deschis granițele iar românii pot merge în concedii unde vor pe bani mai puțini. Să nu zicem că în Mamaia umbla lume deoarece celelalte stațiuni nu erau puse la punct numai că în ultimii ani s-au renovat multe hoteluri în Olimp, Neptun, Venus chiar și la Vama Veche și prețurile sunt clar mult mai accesibile. Să nu uităm totuși și actualul context economic care nu le permite românilor să se arunce cu capul în față și să cheltuie bani având în vedere că urmează o iarnă “cruntă”, mai mult prețurile la alimente au crescut iar să mergi până la mare din Satu Mare de exemplu îți trebuie între 1500-2000 lei combustibil.

Plus că hai să fim corecți că Mamaia nu mai are aceleaşi farmec. Unde sunt concertele de altădată, unde sunt cluburile, chefurile, unde sunt cursele de formula 1 pe ape , curse pentru care veneau șeici, miliardari, vedete internaționale. Să fim serioși, nici dame de companie de calitate nu mai sunt la Mamaia. Cum să faci concurență stațiunilor din lume dacă nu cu distracții, cluburi, femei, mașini și miliardari. Nu mai zic nimic pentru că restul e can-can! Cam așa stăm fraților. Tot ce este bun stricăm și ne mirăm de ce nu merge treaba!

Din păcate noi nu lucrăm să îmbunătățim ci se găsesc unii care dacă văd că la vecinul în curte este o capră fac orice să o omoare!

Cultură, Civilizație, Ospitalitate, Omenie, Răbdare, Revelații, Investiții și Încredere în potențialul țărișoarei noastre. Cam astea ne lipsesc! Și desigur să ne lase alții în pace să ne ordonăm și comandăm noi țara!