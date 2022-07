Spre nemulțumirea unora, Gazeta de Nord-Vest are dreptate!

- Advertisement -

Chiar dacă o să par lipsit de modestie, Gazeta de Nord-Vest are întotdeauna dreptate. Știți de ce? Vă spun eu. Noi suntem în slujba cetățeanului, nu în slujba celor care comandă materiale pentru un mic, o bere, o atenție, o măslină sau pentru câțiva leuți, nu mergem după fentă și nu punem botul la primul care sare la cap chiar dacă ne atragem antipatii!

Ca să înțeleagă lumea ce s-a întâmplat voi explica frumos. Am scris un material legat de inaugurarea șoselei de centură a municipiului Satu Mare, mai exact că sunt unele probleme la stratul de uzură, că din această cauză ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu nu va fi prezent la inaugurare și pe surse am primit că și prim ministrul României s-ar putea să nu mai vină. Între timp am aflat de la unele persoane din Sătmărel și Balta Blondă problema cu trecerea pe centură și mai apoi un coleg de al nostru de la o televiziune națională ne-a trimis imagini cu “niște gropițe” apărute în asfalt plus că lipsesc niște limitatoare de viteză, unele indicatoare rutiere de orientare. Desigur așa s-a și întâmplat, cei enumerați mai sus nu au venit. Firma a lucrat toată noaptea să “fardeze” cele amintite. Ce mai lucru de mântuială! Toate astea ca niște politicieni să își satisfacă egoul. Acelorași politicieni nu le -a picat bine materialul (sau nu l-au înghițit pentru că pe mine personal știu că nu mă înghit nici cu apă, ar fi și greu având în vedere că am 190 cm și 100 kg) și au început prin diverși postaci să ne facă în fel și chip. Ba că nu îs pozele de la centura asta, ba că facem jocurile lui Kereskenyi. Știind că avem dreptate și sperând că totuși le vor ieși lor jocurile au pus în funcțiune aparatul online de pe “statele de plată“ să ne facă în fel și chip. Nu o să îi enumăr pe “pupincuriști” că nu vreau să le fac reclamă. Dar Grindeanu tot nu a venit, nici Ciucă și problemele sunt încă aici.

Acuma vreau să fiu bine înțeles. Nu am nimic cu șoseaua de centură, chiar îmi place ideea, este o investiție extraordinară pentru județ, municipiu, transportatori, drumurile și traficul din oraș, a fost extraordinar de bine venită pentru județ. Chiar dacă o firmă italiană a câștigat licitația, pe care o felicit că a dus aproape la bun sfârșit investiția și o va duce la bun sfârșit că nu mai au mult, această lucrare a fost o “mană cerească” pentru constructorii din județ, pentru cei cu beton, fier, materiale de construcții, pentru cei cu utilaje, magazine, hoteluri, restaurante și pentru statul român pentru că marea majoritate a angajaților de la Itinera sunt români. Toți au avut de muncă și au fost bine plătiți în acești ani. Ca să fiu sincer, mergând pe centura municipiului Satu Mare te simți de parcă ai fi în “Occidentul” la care toți tindem și pe care vrem să îl copiem. Mai mult, nu putem fi acuzați că facem jocurile lui Gabor Kereskenyi, pentru că nici Gabor nu ne înghite, nici cu șpriț, nici cu apa din el pentru că noi suntem singurii care atunci când sare calul sau face nefăcute îl “urechem” iar cei care ne-au “blagoslovit” îl cam ling în dos pentru niște bănuți. Fraților, mai aveți de crescut până să fiți politicieni, în viață nu toate lucrurile se nasc cu forcepsul așa cum ați ajuns voi politicieni!

După materialul ăsta știu că toți cei mai sus amintiți vor sări ca “șacalii” pe mine cu fel de fel de tâmpenii, dar să știți că nu îmi pasă de frustrările voastre.

Clar că centura trebuia inaugurată dar nu trebuia forțată inaugurarea ei. Trebuiau rezolvate toate problemele. În primul rând că este aiurea să deschizi centura și peste o săptămână sau o lună să o închizi pentru reparații. Fraților, ăștia de vă credeți deștepți, era mai important să vă gândiți și la oamenii ăia din Sătmărel și Balta Blondă care au rămas “blocați” acolo din cauza centurii. Că deontologi sunteți toți și să vă dați cu părerea, sunteți campioni dar la fapte vai mama voastră! Și pentru că toți politicienii și poate și deontologii orașului umblați pe la București și mergeți și cu avionul. Ce credeți ăia de idioți au făcut pasarelele alea peste cele patru benzi în Otopeni?

Numai întreb, nu dau cu parul!

Poate vă deșteptați și voi nițel!

Revenind la inaugurare, că s-a făcut acum, că se făcea când totul era gata, oricum era plin și se înghesuiau toți să se pozeze și să își aroge meritele pentru centură! Să nu zic că am și văzut cum unul pe care nu îl mai bagă nimeni în seamă s-a trezit că el a inventat gaura la macaroană ,apa caldă, mersul pe jos și centura!

Asta este România, dragi cititori, toți “șmecherii” cu mapa, numai noi fraților cu sapa! Sper că s-a învățat ceva din această întâmplare și pe viitor să facem lucrurile la timpul lor!

Răzvan Govor