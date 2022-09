APEL UMANITAR: Laurențiu (8 ani) are nevoie urgentă de ajutor

- Advertisement -



Laurențiu are nevoie, urgent, de un nou transplant! Efectele primului transplant sunt uimitoare… de aceea e nevoie de încă un transplant… singurul drum către normalitate!

După primul transplant, efectuat în urmă cu un an, s-a putut vedea cât de mult a însemnat acesta pentru creierul său. Totul este diferit acum… progresul este nemaipomenit… însă lupta nu s-a terminat… Laurențiu are nevoie, urgent, de al doilea transplant… singurul drum către o viată normală!

Poveste lui Laurențiu: Copilăria este cu siguranță cea mai prețioasă perioadă a vieții. Când ești copil abia aștepți să crești și să faci ce vrei tu… Sunt convins că fiecare își amintește cu mare drag de copilărie. Acea perioadă a vieții în care totul era simplu, frumos și nu trebuia să faci mai nimic.

Copilaria mea, in schimb, este diferita fata de a copiilor de langa mine. Eu trebuie sa fac multe lucruri diferit si multe recuperari pentru că și eu sunt diferit.

Aparent sunt un copil normal si chiar m-am nascut ca un copil normal…însa pe la varsta de 8 luni parintii mei au observat ca ceva nu este in regula cu mine. Dupa mai multe vizite pe la diversi medici au aflat ca aveam o intarziere in dezvoltare si desi luam suplimente si alte medicamente eu tot nu puteam sta in sezut si plangeam foarte des.

Transplantul cu celule stem îmi poate reda copilaria si bucuria de a comunica normal cu parintii mei, bucuria de a ma putea juca si eu cu ceilalti copii, de a-mi exprima simtamintele si trairile interioare.

Te rog ajuta-ma sa fiu un copil asa cum ai fost si tu candva!

Va multumim ca ne sunteti alaturi, ca ne intelegeti suferinta si ca ati citit povestea mea de viata!

MODALITATI DE DONATII RAPIDE

Donează rapid prin Revolut la: 0766 365 833 sau revolut.me/sperantaromania;

Donează rapid prin BT Pay la: 0766 365 833;

Donează rapid prin ING Bank: 0766 365 833;

DONATII PRIN BANCA

Donații se pot face în conturile bancare de mai jos.

Denumire beneficiar: Asociatia SPRO (Speranță pentru Romania)

CUI: 41026636

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI NUMELE CAZULUI (Laurentiu Lang) LA DETALII BANCARE!

BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

IN USD: RO29RNCB0015163548220058

COD SWIFT: RNCBROBU

BRD

LEI: RO34BRDE020SV83172010200

EUR: RO17BRDE020SV83172350200

COD SWIFT: BRDEROBU

Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

GBP: RO95BTRLGBPCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22