DANS SPORTIV : Cupa Sătmarului, o nouă ediție la SUPERLATIV! ( foto)

De un sfârșit de săptămână bogat în evenimente sportive de ținută am avut parte la Satu Mare.

Scrima, regina sporturilor în Sătmar a avut parte la sala Alexandru Csipller de o nouă ediție a Memorialului ”Ecaterina Stahl”, a 12-a. Una care așa cum ne-am obișnuit face parte din circuitul european de floretă la cadete. Iar participarea a fost numeroasă, cu 61 de sportive din1 2 țări…

La doi pași de sala de scrimă, în sala LPS Ecaterina Both, dansul sportiv, sportul eleganței în Satu Mare , a adunat sâmbătă peste 200 de perechi din Ardeal, Banat și Bucovina la startul celei de a 11-a ediții a Cupei Sătmarului.

Așa cum ne-au obișnuit Ovidiu Ignat și Otto Varga de la Royal Dance Club și ediția a 11-a a Cupei Sătmarului a fost un adevărat magnet pentru dansatorii din întreaga țară.

”Am avut mai multe perechi aici la Satu Mare decât la concursul de la București ceea ce nu poate decât să ne bucure și să ne oblige în același timp să păstrăm la superlativ an de an organizarea . Mă bucur că la prima competiție a sezonului de toamnă am reușit să aducem aici perechi valoroase iar competiția a fost una de un nivel ridicat” spune Ovidiu Ignat cel care a fost nu numai organizator ci și arbitru la această competiție.

Au fost peste 200 de perechi și peste 40 de fete în concursul de ”SOLO”! Am avut parte de un program încărcat , de o bătălie aprigă pentru fiecare loc din finală și de un show extraordinar în toate cele patru calupuri ale concursului…Ca o noutate am avut și o probă nouă ”Duet fete”.

Prefectul Radu Roca și viceprimarul Adelin Ghiarfaș la deschiderea oficială

Cât despre parada concurenților , deschiderea oficială și gala de seară se poate vorbi doar la superlativ.

Iar la deschidere au participat și prefectul Radu Roca, un bun prieten cu cei doi ”Royali”, Otto Varga și Ovidiu Ignat precum și viceprimarul Adelin Ghiarfaș.

”Mă simt onorat ca în calitate de prefect să particip la deschiderea oficială a celei de a 11 a ediții a Cupei Sătmarului. E o competiție de tradiție pentru municipiul și județul Satu Mare una care pune orașul nostru în Top în privința organizării unor astfel de conscursuri naționale de dans.

E un eveniment așteptat an de an , o competiție a eleganței . Îi felicit pe organizatori, pe prietenii mei de la Royal Dance Club , Otto Varga și Ovidiu Ignat cu care am colaborat excelent și pe perioada când am fost viceprimarul municipiului Satu Mare. Felicitări primăriei, Casei de Cultură GM Zamfirescu pentru că în continuare sunt alături de astfel de competiții care ridică nivelul Sătmarului. Mult succes tuturor participanților și oficialilor acestui Conscurs național.” A transmis prefectul Radu Roca.

Viceprimarul Adelin Ghiarfaș a felicitat organizatorii și a promis că așa cum s-a întâmplat an de an și de acum înainte Primăria municipiului Satu Mare va susține astfel de competiții de ținută.

”Mă bucur să văd că an de an la această competiție de dans sala se umple și avem participanți din toate colțurile țării. E o dovadă că trebuie să rămânem alături de dansul sportiv sătmărean și să încercăm să menținem această competiție la un nivel ridicat. ” a spus viceprimarul Adelin Ghiarfaș.

”A fost încă o dovadă că oamenii abia au așteptat să se bucure de libertate de dans. Le mulțumesc tuturor celor implicați în buna organizare și mai ales le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în noi și au venit din toată țara la Satu Mare. Nu în ultimul rând mulțumiri părinților de la Royal Dance Club și sponsorilor noștri!” ne a spus Ovidiu Ignat de la Royal Dance Club.

Sală impecabilă

A devenit deja o tradiție să spunem că am avut o sală aranjată impecabil, cu aranjamente florale deosebite, sunet fără cusur și un program deosebit . S-a demonstrate încă o dată de ce concursul de la Satu Mare e cel mai bine apreciat în ultimii ani printre competițiile de gen din țară.

Și e normal să fie așa din moment ce l avem aici pe Otto Varga unul dintre cei mai buni organizatori ( director) de concursuri de acest gen din țară.

Perechile cluburilor sătmărene , Royal Dance Club și Loga Dance School au fost la înălțime și au reușit să urce pe podium la mai multe categorii.

Cu rezultatele sportivilor de la cele două cluburi vom reveni.

Royal Dance Club Satu Mare și l Federația Române de Dans Sportivțin să mulțumească pentru sprijinul neîntrerupt oferit : Primăriei Satu Mare, Casei de Cultură a Sindicatelor, Casei de Cultură G.M. Zamfirescu, precum și a sponsorilor: Dana Hotel, Mark Manufaktur, Botiș Recycling, Sigma Sound, , Aquavia, Seva Sana, Florăriei HI pentru minunatele aranjamente și Fastico Food. Mulțumiri deosebite le revin și partenerilor media: Creative Advertising, Nord-Vest TV și Gazeta de Nord-Vest și smlive.ro.