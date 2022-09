- Advertisement -

Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon, face parte din calendarul Organizatiei Natiunilor Unite din anul 1995 și marcheaza semnarea, în 16 septembrie 1987, a Protocolului de la Montreal privind Substantele care Distrug Stratul de Ozon (SDO).

Protocolul de la Montreal este recunoscut pe plan mondial drept cel mai eficient tratat multilateral asupra mediului, pus vreodată în aplicare, exemplu unic de colaborare și parteneriat international pentru a proteja patrimoniul comun al umanitatii și al comunitatii mondiale.

Ziua Mondiala a Ozonului este sarbatorita pe 16 septembrie in fiecare an in intreaga lume. Aceasta zi este cunoscuta și ca Ziua internationala pentru prevenirea stratului de ozon. Ziua Mondiala a Ozonului este sarbatorita pentru a crea con$tientizarea oamenilor pentru a proteja epuizarea stratului de ozon și nevoia acestuia. Stratul de ozon ne protejeaza prin absorbția radiatiilor ultraviolete dăunătoare (razele UV) ale Soarelui.

În atmosferă ozonul, se poate forma pe cale naturală în urma descărcărilor electrice și sub acțiunea razelor solare, iar artificial ca urmare a reacțiilor unor substanțe nocive, provenite din sursele de poluare terestră. Acesta se afla cca. 90% in stratosferă cunoscut ca “ozon bun” și cca. 10% in troposferă denumit și “ozon rău“.

Dupa cum observăm, problema majoră împotriva lumii este epuizarea stratului de ozon. Stratul se epuizează continuu, astfel încât lumea depune eforturi pentru a-l conserva. Radiațiile UV dăunătoare care provin de la Soare cauzează cancer, orbirea zăpezii, îmbătrânirea pielii și cataracta și alte afectiuni care afectează grav sănătatea umană. În fiecare an, susținem valuri mari de valuri de caldura și temperaturi ridicate care sunt inregistrate în special din Cercul Arctic, Canada și Scandinavia până în Africa de Nord, Iran, Japonia și India. Substanțele chimice precum atomii de clor și brom care sunt eliberate in atmosferă din cauza anumitor activități perturbă stratul de ozon.

Stratul de ozon stratosferic este situat la înălțimea de 40 km și, reținând radiațiile ultraviolete dăunătoare, este indispensabil vieții pe pământ. Acest fapt a fost definit de Conventia de la Viena ca fiind “stratul de ozon atmosferic de deasupra stratului limită planetar”. Viata pe pământ a fost în siguranță pentru mii de ani datorită acestui strat protector al atmosferei, care constituie un filtru natural ce absoarbe cea mai mare parte a radiațiilor ultraviolete, periculoase pentru organismele vii.

Tema din acest an este “Montreal Protocol – Global Cooperation Protecting life on Earth”. Tema este decisă pentru a salva viața oamenilor care supraviețuiesc pe Pământ pentru a proteja stratul de ozon și mediul nostru.



Stratul de ozon ne protejeaza de razele UV nocive care vin de la soare. Epuizarea stratului de ozon poate afecta grav viata de pe Planeta Pamantului. De asemenea, reducerea stratului de ozon afectează negativ mediul prin modificarea ciclurilor de viata ale plantelor și perturbarea lanțului alimentar. Este responsabil pentru schimbarea tiparelor atmosferice. Este posibil ca organismele microscopice, cum ar fi planctonul, să nu supraviețuiască, prin urmare, animalele dependente de plancton nu vor putea supraviețui. Deficitul stratului de ozon se poate reflecta în modelele vântului, încălzirea globală și alte probleme de sănătate pentru oameni și alte specii și poate crea probleme pentru supravietuirea acestora.

Următoarele eforturi pot fi făcute pentru a salva suprafața pământului de razele UV dăunătoare.

Promovati grădinăritul și plantațiile astfel încat sa minimizeze poluarea și să absoarbă conținutul chimic dăunător.

Opriți utilizarea materialelor care conțin clorofluorocarburi (CFC) precum produse cosmetice, odorizante pentru fixarea parului și alte produse.

Utilizați îngrășăminte ecologice în scopuri agricole.

Nu folositi vehicule care emit furn, puteti prefera vehiculele electrice sau altele care nu dăunează mediului.

Nu ardeți materiale plastice și cauciuc care creeaza fum otrăvitor în mediu.

Clima Pamantului s–a schimbat de–a lungul istoriei, devenind treptat mai caldă sau mai rece pe parcursul unor perioade îndelungate. Aceste schimbări au fost generate de cauze naturale, precum schimbarea înclinației planetei, activitatea solara și curenții oceanici, însă schimbările la care suntem martori astăzi sunt diferite, iar noi suntem responsabili de el. Pentru ca schimbarile climatice să nu atingă niveluri periculoase, trebuie sa reducem emisiile de gaze cu efect de seră, ca parte a unui efort internațional mai amplu astfel Uniunea Europeana a fixat obiective pentru reducerea treptată a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050. De asemenea, trebuie să găsim soluții pentru a contracara impactul inevitabil al schimbărilor climatice. Politicile și legislația UE impulsionează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi – de exemplu, stabilind limite de emisie pentru autoturisme și camionete. Datorită legislației UE, substanțele care diminuează stratul de ozon sunt eliminate treptat, fiind înlocuite cu alternative care respectă mediul.