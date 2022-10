Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 109P Tășnad-Cehăluț-Cehal-Camăr (limită cu județul Sălaj), sunt în stadiu avansat de execuție. Această porțiune are o lungime de aproape 6,5 km și a fost un drum de pământ. Odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare se va crea o nouă legătură rutieră modernă între județele Satu Mare și Sălaj, respectiv între zona turistică din Tășnad și regiunea viticolă din zona Camăr.

Până în prezent s-au încheiat lucrările de săpături și de realizare a blocajelor de piatră brută, s-au realizat rigolele carosabile, fundațiile din balast sunt finalizate, iar jumătate din șanțurile de pământ au fost executate. În aceste zile se lucrează la așternerea stratului din piatră spartă și la coronamentele podețelor.

“Ne propunem ca an de an să reducem cât mai mult din numărul kilometrilor de drumuri de pământ. În același timp este foarte important să configurăm noi legături rutiere spre județele vecine și să le conectăm cu zonele turistice de la noi din județ printr-o infrastructură rutieră modernă”, a precizat Pataki Csaba, președintele Consiliului județean Satu Mare, care împreună cu vicepreședinții Lenuța Cornea și Oliviu Buzgău au vizitat șantierul de lucrări.

Constructorul s-a angajat ca până la finele acestui an să asfalteze o porțiune importantă a acestui tronson de drum de pe raza județului Satu Mare, iar administrația din Sălaj a anunțat că va începe în perioada următoare lucrările de legătură de la granița dintre cele două județe.