Elevii clasei de arte plastice coordonate de prof. Cristina Busuioc își expun lucrările la Biblioteca Județeană, într-un vernisaj cu invitați din Ungaria și program artistic comun.





Finalul de an școlar nu înseamnă doar note și evaluări, ci și momente de afirmare artistică pentru tinerii aflați la început de drum creativ. La Satu Mare, arta iese din sala de clasă și ajunge în spațiul public printr-un eveniment dedicat talentului, colaborării și schimbului cultural internațional.

Expoziție de sfârșit de an cu semnătură artistică

Școala de Arte Satu Mare organizează joi, 11 iunie 2026, de la ora 16:00, expoziția de sfârșit de an școlar a clasei de arte plastice coordonate de profesoara Cristina Busuioc.

Evenimentul aduce în prim-plan lucrările elevilor, rezultate ale unui an de studiu, experiment și explorare artistică, într-un demers educațional care îmbină tehnica cu expresivitatea personală.

Vernisaj la Biblioteca Județeană: artă deschisă publicului

Expoziția va fi găzduită de Biblioteca Județeană Satu Mare, un spațiu care devine, pentru o zi, galerie de artă și punct de întâlnire între generații și culturi.

Publicul va putea descoperi lucrări variate, realizate de tineri artiști aflați la început de drum, dar deja conturați de influențe artistice și îndrumare pedagogică riguroasă.

Parteneriat cultural România–Ungaria

Evenimentul capătă o dimensiune internațională prin participarea partenerilor culturali din cadrul II Rákóczi Ferenc Iskola din Țeglás, Ungaria.

Elevii și cursanții celor două instituții vor susține împreună un program artistic, transformând vernisajul într-un spațiu de dialog cultural și colaborare transfrontalieră.

Artă și educație, într-un singur cadru

Expoziția nu este doar o prezentare de lucrări, ci și o formă de validare a procesului educațional artistic. Sub îndrumarea profesorului Cristina Busuioc, elevii își asumă exprimarea vizuală ca formă de comunicare și identitate.

Concluzie: o invitație deschisă publicului

Evenimentul de la Biblioteca Județeană Satu Mare propune mai mult decât o simplă expoziție: este o întâlnire între educație, artă și cooperare internațională. Publicul este invitat să descopere nu doar lucrări, ci și poveștile din spatele lor.



