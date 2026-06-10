Discuții operative la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu privind fluxurile ridicate de persoane și mărfuri, sistemul EES și cooperarea instituțională în context european





Frontiera nu mai înseamnă de mult doar un punct de trecere, ci un mecanism complex în care tehnologia, securitatea și volumul tot mai mare de trafic se intersectează zilnic. În acest context, prefectul județului Satu Mare a efectuat o vizită de lucru la Halmeu, unde a analizat direct modul în care funcționează unul dintre cele mai importante puncte de frontieră ale județului.

Discuții operative la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, s-a deplasat la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, unde a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai structurilor implicate în gestionarea frontierei.

La discuții au participat șeful Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, comisar-șef Adiel Babici, șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, Mihai Kis, și directorul executiv al DSVSA Satu Mare, dr. Nicolae Dumuța.

Sistemul EES: control digital și securitate sporită

Un punct central al întâlnirii l-a constituit funcționarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), implementat la Halmeu din noiembrie 2025 și extins ulterior și la punctul feroviar.

Sistemul a adus schimbări majore în modul de control la frontieră:

înregistrare electronică a cetățenilor statelor terțe

eliminarea ștampilării manuale a documentelor

controale mai rapide și mai eficiente

reducerea riscurilor de fraudă de identitate

Măsura aliniază activitatea punctului la standardele de securitate ale frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Trafic intens: peste 2.000 de persoane zilnic

În cadrul discuțiilor a fost analizată și creșterea semnificativă a fluxurilor de trafic. În prezent, prin Halmeu tranzitează zilnic:

peste 2.000 de persoane

peste 100 de automarfare

Aceste valori pun presiune constantă pe infrastructura punctului, necesitând măsuri de optimizare și coordonare între instituțiile prezente.

Măsuri pentru fluidizarea traficului

Autoritățile au discutat soluții pentru reducerea timpilor de așteptare și creșterea eficienței controlului:

utilizarea mai eficientă a arterelor de control

coordonare permanentă între instituții

optimizarea fluxurilor de persoane și mărfuri

Obiectivul principal rămâne menținerea unui echilibru între securitate și fluiditate.

Control sanitar-veterinar: barieră esențială la frontieră

Un rol important îl are și activitatea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, responsabilă de inspecțiile sanitare veterinare la intrarea în Uniunea Europeană.

Această componentă este considerată esențială pentru:

protejarea sănătății publice

menținerea statutului sanitar-veterinar al țării

prevenirea riscurilor epidemiologice, inclusiv în contextul pestei porcine africane





Frontieră sub presiune, cooperare obligatorie

Prefectul Altfatter Tamás a apreciat activitatea personalului din punctul de frontieră și a subliniat necesitatea unei cooperări instituționale permanente.

Într-un context în care fluxurile cresc, iar regulile europene devin tot mai digitale și mai stricte, Halmeu rămâne un punct strategic unde eficiența și securitatea trebuie să funcționeze simultan, fără compromisuri.