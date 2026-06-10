Percheziții într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri: un agent de vânzări ar fi creat contracte fictive pentru a obține ilegal telefoane mobile de peste 150.000 de lei





O amplă acțiune a polițiștilor desfășurată sub coordonarea structurilor centrale a scos la iveală un posibil mecanism fraudulos desfășurat în interiorul unei companii de telefonie mobilă. În centrul anchetei: contracte falsificate, clienți folosiți fără știrea lor și un prejudiciu estimat la sute de mii de lei.

Percheziții în două județe sub umbrela „JUPITER”

În cadrul operațiunii naționale Operațiunea JUPITER, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Biroul de Investigații Criminale – au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile au avut loc simultan în județele Satu Mare și Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Schema de fraudă: contracte fictive și telefoane însușite

Din anchetă reiese că un bărbat de 32 de ani, din județul Bihor, angajat ca agent de vânzări la o companie de telefonie mobilă din Satu Mare, ar fi pus la punct un mecanism fraudulos între august 2025 și martie 2026.

Acesta ar fi:

falsificat 15 contracte de abonament pe numele unor clienți

utilizat datele acestora fără consimțământ

achiziționat mai multe telefoane mobile

însușit ulterior dispozitivele pentru uz personal

Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 150.000 de lei, o sumă care ridică semne de întrebare asupra vulnerabilităților din sistemul de vânzări.

Percheziții și probe ridicate

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat:

un telefon mobil

înscrisuri relevante

alte mijloace de probă utile anchetei

Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, urmând să fie dispuse măsurile legale.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Poliția Rurală Beiuș, precum și luptători ai Serviciul pentru Acțiuni Speciale Bihor.

Ancheta continuă, prezumția de nevinovăție rămâne

Autoritățile subliniază că cercetările sunt în desfășurare, iar toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.

Dosarul rămâne deschis, iar anchetatorii urmează să stabilească întreaga dimensiune a presupusei activități infracționale.