IPJ Satu Mare anunță tranziția către identitatea digitală: securitate sporită, acces facil la servicii, dar și reguli clare de emitere





Într-un context în care digitalizarea serviciilor publice devine tot mai prezentă, autoritățile din Satu Mare reamintesc cetățenilor că noua Carte Electronică de Identitate (CEI) poate fi obținută gratuit până la 30 iunie 2026. Măsura vizează persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani și marchează un pas important în modernizarea sistemului de evidență a populației.

Un document modern, cu securitate avansată

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, noua Carte Electronică de Identitate reprezintă un document de generație nouă, conceput pentru a reduce riscul de falsificare și pentru a facilita accesul la servicii digitale.

Documentul:

are dimensiunea unui card bancar

conține elemente avansate de securitate

certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului

În esență, este un pas clar spre integrarea identității fizice cu infrastructura digitală a serviciilor publice.

Gratuitate limitată și condiții de eligibilitate

Emiterea CEI este gratuită pentru prima eliberare, însă doar până la data de 30 iunie 2026. Măsura se aplică exclusiv persoanelor care au împlinit 14 ani.

După acest termen, condițiile de eliberare ar putea suferi modificări, ceea ce face ca perioada actuală să fie una esențială pentru cei care își doresc noul document fără costuri.

Programare exclusiv online: fără loc la ghișeu, fără excepții

Unul dintre elementele esențiale ale noului sistem este digitalizarea completă a procesului de programare.

Cetățenii trebuie să efectueze programarea exclusiv online, prin platforma oficială: https://hub.mai.gov.ro

Solicitanții trebuie să se prezinte personal la ghișeu pentru:

realizarea fotografiei

preluarea amprentelor digitale

Documentul poate fi solicitat în mai multe situații: expirare, pierdere, furt, deteriorare sau schimbare de domiciliu.

Recomandare oficială: evitați aglomerația

Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate și să își facă programările înainte de expirare, pentru a evita aglomerația la ghișee.

Mesajul este clar: sistemul devine mai eficient, dar presupune disciplină digitală din partea utilizatorilor.

Concluzie: identitatea intră în era digitală

Prin introducerea Cărții Electronice de Identitate, statul român face un pas important spre modernizarea serviciilor publice. Însă tranziția vine cu o condiție esențială: adaptarea cetățenilor la proceduri digitale, programări online și un nou mod de interacțiune cu instituțiile.