Premierul desemnat Eugen Tomac își continuă negocierile în Parlament pentru a obține sprijinul necesar formării noului guvern, susținând că a avut discuții pozitive cu aleșii și că este dispus să facă compromisuri pentru o majoritate.

Premierul desemnat Eugen Tomac continuă seria de negocieri, fiind miercuri la Parlament pentru a purta noi discuții cu senatorii și deputații.

Eugen Tomac afirmă că a avut discuții pozitive cu grupul minorităților naționale, bucurându-se că parlamentarii au conștientizat gravitatea situației în care se află România.

„Am avut întâlniri cu parlamentari, senatori și deputați, am revenit astăzi din nou tocmai pentru că am cerut timp unde au existat solicitări de explicații suplimentare.

Am avut o discuție foarte bună la grupul minorităților naționale, înțeleg așteptările pe care le au, mă bucur că deputații și senatorii români conștientizează tot mai mult gravitatea situației în care se află țara.

Le-am prezentat lista de miniștri și voi continua în zilele următoare să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor, îmi doresc să deblocăm această situație.”, a afirmat premierul desemnat.