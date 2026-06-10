Acțiune amplă a polițiștilor sătmăreni: ordine publică, filtre rutiere și amenzi de zeci de mii de lei într-o singură zi de controale intensive

Ziua de 9 iunie a fost una în care răbdarea polițiștilor a fost înlocuită de fermitate. În cadrul unor acțiuni extinse desfășurate la nivelul județului Satu Mare, oamenii legii au aplicat sute de sancțiuni contravenționale, într-un efort concentrat de menținere a ordinii publice și de disciplinare a traficului rutier. Rezultatul: un tablou clar al indisciplinei rutiere și al abaterilor repetate de la normele legale.

Acțiune de amploare în întreg județul

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități complexe de menținere a ordinii și siguranței publice, vizând atât prevenirea faptelor antisociale, cât și supravegherea traficului rutier.

În urma controalelor, au fost aplicate peste 50 de sancțiuni contravenționale, însumând mai mult de 20.000 de lei. Măsurile au vizat abateri din zona ordinii publice, dar și nerespectarea normelor de conviețuire socială.

Filtre rutiere și toleranță zero în trafic

Pe partea rutieră, acțiunile au fost și mai intense. Polițiștii au organizat filtre, au monitorizat fluxurile de trafic și au intervenit pentru fluidizarea circulației, dar și pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regulile.

Bilanțul este unul semnificativ: peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 70.000 de lei.

Excesul de viteză, depășirile neregulamentare, lipsa de atenție în trafic sau vehiculele neconforme au fost printre principalele motive ale sancțiunilor aplicate.

Mesaje clare: reguli ignorate, consecințe inevitabile

În paralel cu acțiunile de control, polițiștii au transmis și un set de recomandări preventive adresate tuturor participanților la trafic. Mesajul este ferm: prevenția începe cu responsabilitatea individuală.

Printre principalele avertismente transmise:

conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise este strict sancționată

viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor

depășirile neregulamentare pot avea consecințe grave

pietonii și bicicliștii trebuie să respecte, la rândul lor, regulile de circulație

vehiculele cu defecțiuni tehnice reprezintă un pericol real pe drumurile publice

Concluzie: o singură zi, sute de abateri

Acțiunea derulată de autorități scoate la iveală o realitate greu de ignorat: disciplina rutieră rămâne o problemă constantă în județ. Într-o singură zi, sute de sancțiuni au fost necesare pentru a corecta comportamente care, netratate, pot duce la consecințe mult mai grave decât o amendă.