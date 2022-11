- Advertisement -

A doua ediție a Târgului comun al locurilor de muncă Carei (RO) – Nyirbator (HU), având ca tematică: ”Turism și alimentație publică”, s-a desfășurat joi, la castelul din Carei. De asemenea, a fost organizat și un forum având ca temă “Meseriile viitorului”. La târg au participat elevi ai Liceului Tehnologic Iuliu Maniu și ai Liceului Romano-Catolic Josephus Calasantius, care studiază la profile de turism și alimentație publică.

În deschiderea târgului, au luat cuvântul șeful Biroului Proiecte, Programe de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Carei, Diana Bochiș, și primarul Careiului, Eugen Kovacs, respectiv directorul Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi” , Dragoș Georgescu.

În discursul său, primarul Kovacs a accentuat că se poate face turism în Carei, însă este nevoie de o mai bună colaborare între reprezentanții HORECA și producătorii locali.

În cadrul târgului, pe lângă cele două licee, au avut standuri de prezentare reprezentanții industriei HORECA din municipiul Carei, dar și din orașul Nyirbator, partener în acest proiect.

Târgul și forumul au fost organizate în cadrul proiectului ROHU395 CO-LABOUR “Cooperation between Nyirbator and Carei for improving employment and promote development based on their endogenous potential” (Cooperare între Carei și Nyirbator pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea dezvoltării bazate pe potențialul lor endogen”).

Proiectul implementat în parteneriat cu Municipalitatea Nyírbátor este finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 8/b, având un buget total de 2.895.495,00 EUR, din care contribuţia Uniunii Europene (FEDR) 2.461.170,75 EUR. Bugetul total de partea română este de: 1.399.600,00 EUR, din care contribuţia Uniunii Europene (FEDR): 1.189.660,00 EUR.