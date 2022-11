ACT DE UMANITATE ȘI SOLIDARITATE -Un sătmărean a făcut o surpriză de proporții beneficiarilor Direcției de Asistență Socială Satu Mare

- Advertisement -

Direcția de Asistență Socială Satu Mare, Centrul social de urgență – Adăpostul de noapte și Centrul Multifuncțional Alter Ego au avut parte de o surpriză de proporții.

Sătmăreanul Mircea Ionel Iacob, care în ultimii patru ani a tuns gratuit beneficiarii Adăpostului de Noapte și copiii de la Centrul Alter Ego, a fost răsplătit de către emisiunea ,,Prețul cel bun”, difuzată de Antena 1 pentru faptul că este un model în comunitatea lui, fiind câștigătorul mai multor produse, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii.

Sătmăreanul a primit o mulțime de produse noi, de la frigider, smart TV, cuptor, plită, mixer de bucătărie, prăjitor de pâine, mobilier, pături și pilote, până la veselă, pahare și tacâmuri. A decis să nu păstreze nici un produs câștigat și se doneze tot ce a primit celor două centre, unde beneficiarii l-au așteptat de fiecare dată cu drag.

,,Domnul Iacob este un vechi prieten al celor două centre. Ne-a mai făcut surprize, a mai donat produse, biciclete pentru copii și a tuns gratuit beneficiarii, dar la un asemenea gest nu ne-am așteptat și sincer nu am cuvinte să-i mulțumesc. Este un mare ajutor pentru noi, de toate aceste produse, beneficiarii aveau nevoie, iar cadoul acesta de sărbători a fost o mare surpriză”, a spus directorul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Adrian Balaj.

Mircea Iacob lucrează ca și operator verificări- revizii gaz, însă frizeria a fost mereu pasiunea lui. Pe lângă locul de muncă și timpul petrecut cu cei doi copii, Mircea Ionel Iacob s-a obișnuit să facă și acțiuni de voluntariat, care, așa cum spune chiar el, îi aduc satisfacția de a face ceva pentru semenii lui, mai puțin norocoși.

,,Nu am păstrat nimic pentru mine, deși vă spun sincer că eu nu am acasă asemenea electrocasnice și produse. Consider că este un cadou de sărbători pe care l-am primit de la Dumnezeu și îl dau mai departe celor care au mai mare nevoie. Am ales să donez aceste lucruri pentru că știu care sunt nevoile beneficiarilor, problemele și poveștile lor de viață. Sper ca tot mai mulți sătmărenii să îmi urmeze exemplul și să facem mereu bine pentru cei de lângă noi, astfel încât să construim o lume mai bună pentru copiii noștri”, a spus Mircea Ionel Iacob.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor și colectivul Direcției de Asistență Socială țin să-i mulțumească și pe această cale sătmăreanului, care reușește astfel să marcheze o premieră printr-un astfel de gest, aducând multă bucurie în rândul celor 55 de beneficiari de la Adăpostul de Noapte și celor 40 de copiii de la Centrul Multifuncțional Alter Ego.