Circa 10% din nașterile făcute la Satu Mare sunt premature

La nivel mondial, in fiecare an, 15 milioane de bebelusi se grabesc sa vina pe lume inainte de termen. Forta lor, iubirea parintilor, dar si devotamentul si implicarea medicilor si asistentelor medicale de Neonatologie care ii ingrijesc sunt sarbatorite pe 17 noiembrie, de Ziua Mondiala a Prematuritatii. In aceasta zi, organizatiile si asociatiile internationale isi propun sa creasca gradul de constientizare a populatiei asupra numarului in crestere al nasterilor premature si al complicatiilor asociate.

Bebelusii nascuti inainte de saptamana 37 de sarcina au de infruntat mai multe riscuri si complicatii decat copiii nascuti la termen, avand nevoie de ingrijiri speciale din partea personalului medical si al familiei. Anual din totalul nașterilor din Spitalul Judetean Satu Mare numărul de nașteri premature sunt in jurul unui procent de 10% si reprezinta acea grupa de pacienti care au de cele mai multe ori nevoie de ingrijire in Sectia de Terapie Intensiva Neonatala si Prematuri de saptamani sau luni.

“Avem privilegiul sa fim alaturi de acesti micuti din primul lor minut de viata, sa ne bucuram alaturi de familie de miracolul nasterii si sa ii ajutam prin prisma meseriei noastre sa supravietuiasca si sa se dezvolte frumos, ingrijiti de medicii neonatologi, asistentele medicale, pediatrii si familie. Ne dorim ca munca noastra pentru imbunatatirea formarii noastre profesionale si pentru imbunatatirea si dotarea sectiei sa ii ajute pe acesti micuri care se grabesc sa vina pe lume si care sunt inca prea mici ca sa fie pregatiti pentru aceasta viata”, se arată într-un comunicat al Spitalului Județean Satu Mare.

Intreținerea, renovarea și dotarea secției au reprezentat procese continue, obținute prin sprijinul Consiliului Județean și al partenerilor locali și naționali (ONG-uri și companii). In anul 2022 sectia Neonatologie a fost dotata cu:

1. Proiectul European “HUSKROUA”

-1 masa resuscitare

-1 ecograf

-1 ventilator invaziv

-2 ventilatoare tip CPAP

-3 incubatoare deschise

-3 incubatoare inchise

TOTAL 206.600 euro = 1.033.000 ron

2. Incubatoare, dotare prin Ministerul Sanatatii

– 5 incubatoare deschise Natally

– 6 incubatoare hybrid Giraffe

TOTAL 1.148.000 ron

3. Asociatia Salvati Copiii

– 5 monitoare functii vitale Mindray

– 5 pulsoximetre

4. DRM Dräxlmaier România Sisteme Electrice S.R.L.

-10 patuturi nou-nascuti de ultima generatie

TOTAL: 19 000 RON

5. Asociatia ARNIS (unu si unu)

– proiect adresat asistentelor din compartimentul TI Neonatologie și Prematuri pentru punerea în practică a noțiunilor însușite în Programul educațional F.I.N.E. 1 “Îngrijirea centrată pe familie pentru creșterea gradului de dezvoltare neurologica a nou-născutului”.

6. Spitalul Judetean Satu Mare

– Cofinantarea investitiilor de dotare cu aparatura medicala, lucrări de igienizare a saloanelor rooming-in, achiziția de jaluzele opace și folie reflexivă geam pentru protectia UV și reducerea temperaturii in saloanele de TI și prematuri.

– finantarea programului de schimb de experiență organizat în secția T.I. Neonatologie a “Children’s Hospital Dritter Orden Passau” Germania