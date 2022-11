Cum să ne îmbrăcăm bine low cost. Marcel Constantin Chirazi: Totul depinde foarte mult și de ceea ce ne dorim să transmitem prin intermediul hainelor

- Advertisement -

Având în vedere scumpirile uriașe din ultima perioadă care au afectat toate industriile, este oarecum evident faptul că industria textila este și ea una masiv afectată.Totul este cauzat de explozia prețului carburanților, energiei și implicit a transportului, care face dificilă aprovizionarea marilor producători cu bumbac și alte fibre vitale în crearea hainelor pe care noi ajungem să le purtăm.

„Privind în urmă, din cele mai vechi timpuri, putem constata că întotdeauna oamenii a pus preț pe imagine. Pandemia de COVID a modificat profilul cumpărătorului. Stând în casă, acesta a devenit mai cumpătat, forțat într-un fel să se gândească de două ori înaintea achiziționării unei piese vestimentare noi. În prezent, urmare scumpirilor, se pare că povestea se repetă, iar romanii sunt din nou forțați să taie, ori să micșoreze lista “micilor plăceri”. Ce este foarte important de reținut este că, cu putina răbdare, putem găsi haine la prețuri decente, potrivite fiecărui stil. Trebuie doar să știm unde sa le căutăm”, a precizat Marcel Constantin Chirazi

Marcel Constantin Chirazi, este un creator de conținut din Satu Mare, activând pe Instagram, acolo unde împărtășește cu cei care îl urmăresc pasiunea sa pentru stil masculin și fotografie, iar de-alungul timpului a lucrat cu numeroase branduri naționale și international.

Foarte mulți tineri cheltuie bugete astronomice pe haine

Marcel a povestit faptul că ultimii 10 ani i-au demonstrat că nu este necesar să cheltui sume impresionante de bani pentru a fi bine îmbrăcat, totul depinzând foarte mult și de ceea ce ne dorim să transmitem prin intermediul hainelor.

„Foarte mulți tineri cheltuie bugete astronomice pe haine din dorința de a fi actuali, ori pentru a se alinia standardelor impuse de societate sau grupul din care fac parte. Odată cu descoperirea magazinelor Second Hand am înțeles că înainte de eticheta sau material, contează cum și în ce combinații purtăm o piesa vestimentară. Asta mi-a ferit de multe ori bugetul de la faliment”, a mărturisit Marcel

Atitudinea, spune el este secretul unei ținute foarte frumoase, creatorul de conținut sătmărean consideră că dacă ai încredere în tine și înțelegi că tu porți hainele si nu ele pe tine, poți sa transformi chiar și un banal tricou negru într-o piesa vestimentara de senzație.

„A fi mereu la modă presupune sa ai în permanență garderoba updatată la tendințele actuale, dictate de marii retaileri din industrie. Ce trebuie sa înțelegem noi este că articolele de îmbrăcăminte vândute la prețuri mici, sau moda low cost, ascund în multe cazuri sute de muncitori plătiți foarte prost, lipsa siguranței la locul de muncă și de cele mai multe ori materiale slab calitative și extrem de multă poluare. Nu mai este un secret ca romanii prefera hainele “de firmă”. Unii dintre ei vor să economisească banii așa că aleg să se îndrepte spre magazine de tip Second Hand unde prețurile sunt foarte accesibile și de foarte multe ori hainele au etichetă originală. Personal, sunt un mare fan al acestor magazine și nu puține au fost dățile în care am găsit în astfel de locuri haine din colecțiile trecute ale brandurilor de lux precum Valentino, Off-White, Dolce & Gabbana, Burberry și multe altele. Dacă iubești hainele cu adevărat și nu vrei sa îți cheltui tot bugetul lunar în acest sens, magazinele Second Hand reprezintă o idee foarte bună”, informează sătmăreanul.

Hainele din magazinele Second Hand sunt comori

Jurnaliștii Gazetei de Nord Vest, l-au întrebat pe Marcel Constantin Chirazi, cum poți să te îmbraci dintr-un Second Hand și nu te poți îmbăca din magazinele din mall.

„Îmi place să cred că hainele din magazinele Second Hand sunt comori. Mai ales piesele vintage care, de altfel, nu le găsesc în nici un alt loc. Piesele vintage spre exemplu sunt unice, au o poveste și se îmbracă altfel, cred eu. Magazinele din mall vând produse în masă. În schimb magazinele de tip Second Hand te asigură ca sunt slabe șanse ca acea haină sa fie regăsită in ținuta altei personane”.

Mai mult, Marcel a povestit că poți să îți faci un mic business cu haine Second Hand fără să au un magazine fie el online sau fizic.

„Exista o mulțime de platforme online unde oameni de rând aleg sa își pună la vânzare hainele pe care nu le mai poarta. Una dintre acestea este Instagram, platforma ce găzduiește și astfel de mici comercianți. Este necesar doar un telefon cu care sa realizezi fotografiile și puțină creativitate în ceea ce presupune combinarea pieselor vestimentare pe care dorești sa le vinzi astfel încât aceastea să poată fi puse bine în valoare”.

De unde provine ideea de influență în lumea fashion?

Ceea ce vedem pe podium în marile prezentări de modă este inspirat din moda străzii. “Streetstyle” așa cum este el definit influentează Show-urile de modă, iar branduri de lux precum Balenciaga sunt inspirate de moda străzii foarte mult.

„Dacă este să mă refer la influencerii din lumea modei, aceștia sunt persoane care au înțeles la un moment dat că pasiunea lor pentru haine poate să-i inspire și pe alții. Au reușit astfel sa construiască comunități de oameni în jurul acestei pasiuni, iar oamenii îi urmăresc fix pentru modul în care aleg să combine hainele”, a precizat Marcel Constantin Chirazi.

Unul dintre lucrurile pe care Marcel le-a înțeles destul de târziu, spune el, este că trebuie să investească în piese de bază, atemporale.

„O pereche de jeans de bună calitate, un tricou negru și unul alb, un sacou din fibre naturale și o pereche de ghete confortabile, din piele, pot reprezenta piesele cu care construim o garderobă. Pe toate acestea le găsiți cu putina răbdare atât în magazinele SH, cât și în magazinele de mass Market. Apoi încrederea în propria persoană care nu trebuie să lipsească”.