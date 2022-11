Daiana Vancsa, fenomenul de pe tatami

- Advertisement -

Pentru Daiana Vancsa, indiscutbil una dintre cele mai valoroase sportive ale Sătmarului, anul 2022 a fost unul de excepție. Karateka de la CSM Satu Mare dar și componentă a lotului național a obținut nu mai puțin de 7 medalii în competițiile internaționale. În luna iulie, sportiva a participat la Campionatul Mondial de karate WUKF (World Union Karate Do Federation), competiție desfășurată în Fort Lauderdale, Florida (Statele Unite ale Americii), acolo unde a obținut două medalii de argint și două de bronz. La patru luni distanță Daiana a „recidivat”, reușind să-și reconfirme valoarea și să obțină trei medalii de aur la cea de-a 12 ediție a Campionatelor Europene de la Florența ( Italia) , organizate sub egida WUKF. Daiana a devenit campioană la proba kumite shobu sanbon, individual, categoria open, și a mai cucerit două medalii de aur la concursuri pe echipe: kumite echipe sanbon, kumite echipe sanbon rotativ. La individual, în proba kumite shobu sanbon, categoria -55 kg a terminat pe locul doi, cucerind medalia de argint.

A dat ingineria pe karate

La 12 ani a pășit pentru prima dată într-o sală de karate iar senzația a fost aceia a unei coup de foudre.”M-am simțit atrasă de acest sport încă de la primul antrenament și am știut că o să fie o pasiune pentru mult timp de acum înainte” ne dezvăluie Daiana.

Cariera sportivă a început cu adevărat după ce a l-a cunoscut pe Florin Curileac, antrenorul care stă în spatele performanțelor ei, omul care pentru Daiana este un adevărat model. „La 17 ani am participat la prima competiție de anvergură, Campionatul Mondial din Polonia, unde nu am obținut nici o medalie, însă prezența la un asemenea concurs m-a ambiționat și mai tare. M-a făcut să muncesc și mai mult și cu mai mare ambiție iar rezultatele au început să apară. La 18 ani am fost cooptată în lotul național , după care au venit și primele rezultate notabile: un titlu de campioană europeană, la seniori, obținut în Danemarca și unul de campioană mondială, obținut în Slovacia”, rememorează sportiva.

Ursitoarele au fost foarte darnice cu Daiana deoarece pe lângă că i-au dat tenacitate și un talent uriaș în sport au mai înzestrat-o și cu minte dar și cu un chip angelic, frumoasa sportivă putând să facă oricând carieră în foto modeling, după cum ar fi putut avea succes și în inginerie, Daiana fiind absolventă a Facultății de Automatică si Calculatoare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. „La profesie eu sunt ingineră însă momentan nu mă văd să fac altceva decât karate. Ador din tot sufletul ceea ce fac și sper s-o țin așa pentru mult timp și de acum înainte. Dacă obții performanțe într-un sport de performanță eu sunt de părere că și din punct de vedere material poți să te realizezi” conchide Daiana.

„Doar cu sudoare și sacrificii se obțin marile rezultate”

Văzute din afară performanțele Daianei par spectaculoase și pline de strălucire însă în spatele lor este o muncă titanică, plină de sacrificii și uneori de suferință. Fiecare mare campion atunci când alege această cale știe la ce se înhamă. ”Sunt conștientă că doar cu sudoare și sacrifcii se obțin marile rezultate. Însă am de partea mea ambiția, poate una dintre cele mai tenace arme ale mele”, ne dezvăluie sportiva.

Două antrenamente zilnice ( înaintea marilor competiții chiar trei) , de luni până vineri, cantonamente, stagii de pregătire și concursuri, departe de cei dragi chiar de sărbători, alimentație spartană și accidentări (de multe ori grave) sunt „ingredientele” care stau în spatele strălucitoarelor medalii.”Nasul și buza spartă sunt accidentări cu care m-am obișnuit și pe care le consider deja minore însă am avut parte, acum patru ani și de o accidentare ceva mai serioasă. Este vorba de o ruptură la ligamentele încucișate , accidentare care m-a ținut departe de tatami timp de șase luni. Am strâns însă din dinți și după un program riguros de recuperare m-am întors mai motivată și mai dornică de performanțe”, încheie Daiana.

Nicolae Ghișan