Dezvăluiri. Produsele lactate din comerț nu conțin nici măcar o urmă de lapte

Criza din domeniul alimentar este o discuție în vogă de câteva luni, până acum poate a părut totul o glumă însă când vezi că pachetul de unt costă undeva între 15 și 18 lei, stai să te întrebi ce s-a întâmplat în ultima jumătate de an și dacă războiul ar putea să fie de vină pentru toate problemele noastre.

„Într-adevăr, se vorbește de această criză alimentară care vine un pic mai de de mult, acum e mai accentuată datorită războiului și a secetei, nu trebuie să uităm de partea de secetă, dar ea vine de ani de zile. Noi am semnalat în 2016, pe vremea când ministrul agriculturii era domul Irimescu, i-am pus pe masă niște produse culese care erau și sunt pline cu ulei de palmier hidrogenat”, a precizat Daniel Frei, președintele Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin BOVICOOP.

Există un număr de 30.00 de bovine în cooperativele din Sectorul Taurin Bovicoop

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin BOVICOOP este formată din 17 cooperative formate din 600 de fermieri asociați care dețin 30.000 de bovine. Acești fermieri sunt prezenți în Transilvania, există o singură cooperativă din Botoșani, dar se încearcă atragerea și altor cooperative din celelalte părți ale țării, pentru a deveni o forță cât mai puternică, cât mai mare, în relația deja existentă cu instituțiile de stat și cu cele private.

„Împreună cu colegii din Ungaria și celelalte țări membre UE, am reușit să punem presiune la nivel înalt. S-a dat o reglementare care zice că până în data de 1 aprilie 2021 fiecare producător trebuie să scoată de pe raft aceste produse. Astăzi dacă mergem în magazine, indiferent la care, mai găsim rămășițe din aceste produse. Nu vorbim numai de produse lactate, vorbim chiar și de produse de ciocolată, produse pentru copii. Este reglementat la 2% acest conținut de acizi, găsim în aceste produse chiar la 3-4-5% poate chiar mai mult. Găsim tot felul de produse, mai ales la raftul de lactate, smântână, care de fapt e din ulei de palmier. Grăsimea de 20% e dată din ulei de palmier, restul coloranți, apă și așa mai departe, nu au nici o urmă de lapte, maxim zăr”, a informat Daniel Frei, președintele Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin BOVICOOP.

Untul de acum ar trebui încadrat ca fiind margarină

În urma propunerii, nu s-a făcut altceva decât că s-au schimbat denumirile, deci nu se numește smântână, se numește acum cremă de lapte ori de brânză. La partea de unt, au pus o denumire care duce spre ideea de unt, însă untul de acum ar trebui încadrat ca fiind margarină.

Daniel Fei a explicat că există și legea raftului, pe lângă reglementarea europeană care interzice ca pe raftul de lactate să fie alte produse decât cele care vin din produse lactate. Cele care conțin alte adaosuri sunt interzise.

„Din păcate, indiferent, la oricare magazine am merge, asta e cea mai mare supărare, au trecut 7 ani de zile și noi nu am reușit să curățăm raftul. Ca și uniune, noi funcționăm de un an de zile, am încercat prin celelalte asociații până la înființarea uniunii, acuma cu celelalte cooperative prin uniune am notificat toți retailerii. Am zis să nu fie că mergem direct la autorități să facem sesizări, am decis să mergem să îi notificăm cu frumosul. Au trecut aproximativ 4 luni de la notificare, dar nimic, acesta a fost și unul dintre motivele pentru care am luat legătura cu Prefectura Satu Mare, o să încercăm să avem o întâlnire cu ei față în față ca să le dăm un termen scurt, două săptămână, deci nu ne întindem cum ne-am întins până acum, în care să le dea jos de pe raft, mi-aș dori ca la acea întâlnire să participe și reprezentanții DSVSA , dar și cei de la OPC, cu legile în față”, a adăugat Daniel Frei, președintele Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin BOVICOOP.

Karina Brodi