Lupte greco-romane. Memorialul “TUDOR BARBUL” , prima competiție organizată în noua sală de sport din Mădăras

Cea de a doua ediție a Memorialului “Tudor Barbul” la lupte greco-romane s-a desfășurat sâmbătă în incinta noii săli de sport a orașului Ardud din localitatea Mădăras, (str. Ardudului, nr 42, E81) care poartă numele regretatului și iubitului sportiv și antrenor.

Înainte de începerea competiției, sâmbătă dimineață a avut loc ceremonie a de inaugurare a noii săli de sport din Mădăras pe care Tudor Barbul și-a dorit-o foarte mult, dar, din păcate, nu a mai avut timp să o vadă finalizată.

”Exact în ziua în care Tudor Barbul ne-a părăsit, în acea zi am primit de la Compania Națională de Investiții că a fost aprobată finanțarea pentru construirea acestei săli de sport. Sunt convins că s-a fi bucurat acum dacă ar mai fi fost printre noi”, a spus primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma.

Prefectul Radu Roca și președintele PSD, Mircea Govor la deschiderea oficială

La ceremonia de inaugurare a Sălii de Sport ”Tudor Barbul” din Mădăras au fost prezenți, pe lângă antrenori, sportivi și conducători de cluburi, prefectul Radu Roca, directorul de Cancelarie a, Radu Iancu, directorul Direcției de Cultură Satu Mare, Zamfir Danciu, și, nu în ultimul rând, președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, care a venit la acest eveniment în calitate de prieten al lui Tudor Barbul, cel care a fost cel mai apropiat om politic din județul Satu Mare față de regretatul sportiv sătmărean.

”Visul sportivului și inimosului antrenor, Tudor Barbul, de a avea o sală de sport, acasă, la el, la Mădăras s a împlinit. Sala e gata, dar Tudor nu mai e… să se bucure de ea . Felicitări Primăriei și Consiliului local Ardud, Felicitări domnule primar, Ovidiu Duma, pentru implicare și finalizarea sălii de sport…..Ați îndeplinit o dorință. Sufletul și spiritul de învingător a lui Tudor Barbul va dăinui peste ani și ani de zile.” a fost mesajul transmis de prefectul Radu Roca.

Fostul campion olimpic, Ștefan Rusu la Mădăras

După ceremonie, a debutat și competiția , onorată de cluburi importante din țară iar printre antrenorii care au ținut să fie prezenți la inaugurarea sălii a fost și Ștefan Rusu , campionul olimpic din 1980 fiind un apropiat și un bun prieten cu regretatul Tudor Barbul.

Ștefan Rusu a câștigat aurul olimpic in 1980, la Jocurile Olimpice de la Moscova, argintul la Montreal, in 1976 si bronzul la una dintre cele mai frumoase ediții pentru sportul romanesc, cea de la Los Angeles din 1984. Are in palmares si 2 titluri mondiale si 5 titluri europene.

Organizare ireproșabilă

Evenimentul a fost organizat de către Primăria Ardud și Asociația „Club Sportiv Cetate Ardud 800”, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu DJST Satu Mare și Federația Română de Lupte.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, aproape 150 de sportivi din țară ( Oradea, Timișoara, București etc.) și din Republica Moldova, au intrat în competiție. Printre participanți și competitori se numără și foști elevi şi sportivi de-ai lui Tudor Barbul, medaliați la campionate naționale și internaționale, care cu mândrie reprezintă și duc mai departe moștenirea mentorului lor.

Iar fostul elev a lui Tudor Barbul, antrenorul Claudiu Blaga e cel care și-a asumat dificila misiune de a păstra vie memoria și de a duce mai departe munca și performanțele lui Tudor Barbul.

Iată rezultatele sătmărenilor: Boboc Darian loc 2 U7 – 17kg, Boboc David loc 3 U7- 20 kg, Utcza Edwin loc 3 U 7- 24kg, Prunar David loc 2 U 7- 42kg, Chiș Carina loc 2 u 9- 40kg, Utcza Anderson loc 5 U 11 – 55 kg

Au mai participat Baboș Alex 29 kg U 11,Dragos Gabriel 57 kg U 15, Baltos Andrei 85 kg U15.

Iar CS Cetate Ardud a terminat pe locul cinci pe echipe din 17 cluburi participante.

Flori, candele și multe amintiri…

Între două reprize de lupte de la competiția desfășurată la sala , oficialii, antrenorii, foștii sportivi au ținut să treacă cu o candelă și-o floare și pe la mormântul lui Tudor Barbul.

”A fost un om dedicat locului care a lăsat ceva în urmă pentru comunitate. E de datoria noastră să-i păstrăm vie memoria și să încercăm să ne ridicăm la valoarea așteptărilor pe care Tudor le avea de la noi. A plecat prea repede dintre noi, la nici 60 de ani și îmi pare rău că n-a apucat să muncească în această sală și să continue munca la fabrica lui de medalii…”, Ovidiu Duma-primar Ardud.

Tudor Barbul, unul dintre cei mai mari maeștrii ai sportului sătmărean, la vârsta de doar 59 de ani, s-a stins din viață, pe 19 martie 2021.

Într-un Ardud al Cavalerilor, Tudor va rămâne luptătorul de legendă! O LEGENDĂ ce nu va muri niciodată! Iar generațiile pe care el le-a crescut, fiii lui, Dacian și Andrei, sunt sigur că vor duce povestea luptelor sătmărene mai departe.

Felicitări ARDUD,

Felicitări OVIDIU DUMA!

Florin Mureșan