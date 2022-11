Peste 27.000 de sătmăreni suferă de diabet

- Advertisement -

În data de 14 noiembrie, între orele 10 și 17, sătmărenii au putut beneficia gratuit de măsurare gratuită a glicemiei, înălțimii, greutății, circumferinței abdominale și tensiunii arteriale, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului. După o pauză de doi ani impusă de pandemie, luni s-a reluat acțiunea de determinare gratuită a glicemiei, de această dată la Mall-ul Shopping City din Satu Mare, între orele 10 și 17. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în colaborare cu un lanț de farmacii, au continuat o tradiție de peste 20 ani din Satu Mare, prin cadrul acțiunilor de depistare precoce a cazurilor noi de diabet zaharat, de informare și investigare a riscului cardiovascular al populației din județ.

Eveniment onorat de conducerea județului

Astfel, în data de 14 noiembrie, între orele 10 și 17, sătmărenii doritori au putut beneficia gratuit de măsurarea gratuită a glicemiei, înălțimii, greutății, circumferinței abdominale și tensiunii arteriale.

Printre oficialitățile prezente s-au numărat prefectul județului Satu Mare, Radu Roca, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, subprefect județului Satu Mare, Altfatter Tamaș și directorul de Cancelarie a Prefectului Satu Mare, Radu Iancu.

„Ca și om, am venit să fac toate analizele medicale din punct de vedere al nutriției și să văd cum stau cu greutatea și cu diabetul, dar vreau să felicit lanțul de farmacii care a organizat împreună cu Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, respectiv cu Consiliul județean această acțiune lăudabilă în care locuitorii județului Satu Mare pot să își efectueze primele examene preliminare pentru a vedea starea de sănătate din punct de vedere al nutriției și diabetului. Este o acțiune ce are deja o activitate de ani de zile și într-adevăr, este o preocupare a cadrelor medicale ca și din acest punct de vedere să vină în fața cetățenilor pentru a le spune dacă au sau nu probleme de natură nutrițională, respectiv a diabetului”, a spus Radu Roca, prefectul județului Satu Mare.

„Este un eveniment care ne bucură deoarece se continuă șirul acestora și nu numai de Ziua Diabetologiei, este important să fim foarte atenți la ce mâncăm, cum avem grijă de propriile vieți. Astăzi am aflat de la echipa Spitalului Județean de Urgență Satu Mare că vor să reia toate cercetările pe care cândva domnul doctor Szilaghi le-a făcut pe partea de diabetologie. Adică, în Satu Mare a rămas o echipă și după dispariția dânsului care este capabilă să aibă grijă de sănătatea sătmărenilor. Eu îndemn pe toată lumea, cine poate, măcar o dată pe an să își facă toate analizele, deoarece astfel putem preveni boli mult mai grave și prevenim și multe cheltuieli care înseamnă din păcate farmaciile, la ora actuală”, a precizat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare.

Incidență mare în județ

Dr. Dan-Ioan Fântână, medic specialist în Diabet Nutriție și Boli Metabolice din județul Satu Mare a declarat că incidența diabetului în județ este foarte ridicată.

„La nivelul județului Satu Mare, avem înregistrat un număr de 27.740 de pacienți cu diabet zaharat. În ultimul an, cazurile noi înregistrate până la data de 1 noiembrie au fost de aproximativ 15.040. Din aceste 27 de mii de cazuri, 7 mii sunt pe tratament nutrițional, iar 20 de mii pe antidiabetice orale, insulină. Strict la cabinetul nostru avem înregistrați aproximativ 15.500 din acești 27.740”, a informat dr. Dan-Ioan Fântână, medic specialist în Diabet Nutriție și Boli Metabolice din județul SatuMare.

Întregul eveniment a fost coordonat de dr. Albu Diana, iar la finalul măsurătorilor, sătmărenii au primit recomandări din partea medicilor implicați în acțiune. Sute de sătmăreni s-au putut bucura, astfel, de informațiile utile și de sfaturi din partea farmaciștilor și specialiștilor SJU, pe tema uneia dintre cele mai răspândite și grave afecțiuni la nivel mondial, diabetul zaharat.

Conducerea lanțului de farmacii, care a fost implicat în organizarea evenimentului, a fost alături de cadrele medicale de la Spitalul Județean Satu Mare și a sprijinit cu logistică și tehnică medicală această activitate desfășurată de Ziua Mondială a Diabetului.

În plus, au fost oferite sute de materiale informative gratuite, printre care broșura devenită deja o tradiție de 14 noiembrie, „Înțelege și controlează diabetul”, „Carnețelul diabeticului”, precum și „Carnețelul tensiunii arteriale”, instrumente extrem de utile pentru evidența zilnică a valorilor glicemiei și a tensiunii, dat și multe surprize.