PLÂNGERE. Un bixădean susține că a fost bătut de către primar

S-a depus o plângere îm potriva primarului din Bixad pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor, răzbunare pentru ajutorul dat justiției, loviri și alte violențe, tâlhărie și purtare abuzivă. Cetățeanul a solicitat arestarea preventivă și trimiterea primarului în judecată.

În fapt, în data de 21 octombrie, între orele 9.00 și 10.00, la circa 50 de metri de casa victimei, primarul l-ar fi lovit cu o bâtă de baseball în zona capului, de aproximativ cinci ori, până acesta a căzut inconștient în șanț.

Conform informațiilor, inculpatul a spus înainte de atac „de ce îmi faci plângeri și sesizări împreună cu Ghere și cumnatul Toma, am să te bat până te omor dacă mai mergi și la televiziune”.

Mai mult, victima povestește că după ce a căzut, primarul i-a băgat mâna în buzunar și i-ar fi sustras portofelul cu bani în care exista o sumă de 13.650 de lei și 1000 de euro ca mai apoi să îi aplice o serie de lovituri cu piciorul până ce acesta și-a pierdut cunoștința.

„Eram la un verișor, culegeam niște struguri, iar după ce am ieșit din curte să mă îndrept către casă, la vreo 50 de metri de locuința mea, am fost lovit de domnul primar cu o bâtă de baseball în cap și mi-am pierdut cunoștinta. Acesta mi-a sustras și portofelul cu bani. M-a bătut pentru că m-am dus pe la televiziune, de ce i-am făcut niște dosare că mi-a tăiat un nuc, de două ori a vrut să urce cu mașina pe mine, odată a vrut să mă împuște și de ce sunt membru PSD”, a declarat cetățeanul poreclit Oros.

După jumătate de oră, victima și-a revenit și a sunat la serviciul de urgență 112, după care a fost preluată de un echipaj de poliție de la Negrești Oaș până la Spitalul Negrești Oaș, unde medicii l-au trimis la un examen tomograf.

În urma examenului CT, s-a depistat un mic hematom epicranian frontal, în partea dreaptă cu o grosime de 5 mm, fără leziuni posttraumatice la nivel cerebral supra și infratentorial, structurile liniei mediane ne fiind deplasate.

Medicii au concluzionat faptul că victima prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu și de corpuri străine, acesta necesitând două, trei zile de îngrijire medicală pentru vindecare.

Primarul comunei Bixad, Tătar Ioan, a precizat faptul că în acea perioadă nu se afla nici măcar în apropierea comunei.

„Nici măcar nu am fost în comună, am fost cu un băiat la fermă, de dimineața până seara, am sudat. Am probleme cu acel cetățean, este un consilier Ghere care mă amestecă în tot felul de probleme și de minciuni. Ar fi fost beat, a căzut și ce să facă? a dat vina pe primar. Dar nicidecum, așa ceva nu s-a întâmplat. Cei doi mint ca să mă denigreze. Cu siguranță așa ceva nu s-a întâmplat. Poate Dumnezeu așa a vrut, să nu fiu în zonă, dacă eram acolo cine știe. M-au sunat vecinii că „ăsta vrea să mintă că l-ai lovit”, au spus și oamenii de acolo că nu l-au văzut pe primar toată ziua pe stradă la noi, era acest cetățean căzut pe jos. Cred că anume a și făcut. Nu e prima dată când zice așa ceva, a mai spus și că am vrut să dau cu mașina peste el, numa minciuni. El încearcă să mă denigreze, stau și mă întreb de multe ori, oare ce le-am făcut”, a declarat Tătar Ioan, primarul comunei Bixad.

De asemena, polițiștii susțin că în urma verificărilor efectuate, aspectele sesizate nu se confirmă.

„La data de 21 octombrie a.c., în jurul orelor 13.30, polițiștii sătmăreni au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către un bărbat, domiciliat în localitatea Bixad, despre faptul că în cursul aceleiași zile, ar fi fost agresat fizic de către un alt bărbat, pe raza localității Bixad.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că aspectele sesizate nu se confirmă. În cauză, nu s-a impus luarea vreunei măsuri legale de către polițiști”, au precizat polițiștii.

