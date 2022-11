Sătmărenii, invitați să participe la RowDOWN, prima ediție

- Advertisement -

Sâmbătă, 19 noiembrie, CrossFit Satu Mare se alătură inițiativei colegilor de la Leistung Fitness (Brașov), împreună cu alte câteva săli de CrossFit din țară și organizează, în aceeași zi, fiecare iî orașul lor, același eveniment caritabil. Cu alte cuvinte, s-a dat strigarea în comunitate și tragem cot la cot împreună, dar la distanță, pentru o cauză comună, și anume să ajutăm copii cu sindromul Down.

”Vom vâsli împreună cu comunitățile CrossFit Fabric FiT Studio Piatra Neamț Green Box Fitness Dynamic Oradea The BOX CrossFit C15 Magnum Opus CrossFit CrossFit Satu Mare CRSFT AR CrossFit Tirgu Mures Amatika Crossfit&Fight Club CrossFit Timisoara CrossFit Nord BVS CrossTraining Craiova The Box – Barbell Club Old Mickey’s Barbell Club.

Când❓

Prima ediție de RowDOWN se va ține pe 19 noiembrie în toate sălile care se alătură inițiativei noastre.

Cum❓

Fiecare sală își caută o asociație în orașul ei, care se ocupă de copii cu sindrom Down, și îi oferă toate fondurile adunate la eveniment.

Vom face echipă și vom vâsli o anumită distanță în funcție de nivelul de fitness.

De ce❓

Doar împreună putem face diferență în viața copiilor cu nevoi speciale.

RowDOWN este un maraton de vâslit în echipe. Înscrierea se face pe baza unei donații minime, de 50 Ron, iar ca bonus, facem un total al fiecărui aparat de vâslit la final de zi, să vedem care a adus cei mai mulți bani”, spun organizatorii.

Toți banii vor fi donați către o asociație locală non-profit care se ocupă de problemele copiilor cu sindrom DOWN.

În funcție de nivelul vostru de fitness, veți putea opta pentru una din cele 4 optiuni :

5000 m Row

10000 m Row

semimaraton 21000 m Row

maraton 42000 Row.

Fiecare echipă se poate înscrie cu un număr de la 2 la 4 participanți, urmând să parcurgă distanța totală după regula I Go You Go.