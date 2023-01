2022 a fost un an cu mari provocări economice, generate, în special, de războiul dintre Rusia și Ucraina, dar un an în care autoritatea de concurență a avut activitate intensă și rezultate bune.

„Anul trecut ne-am concentrat eforturile, mai mult decât în alți ani, în domeniul ajutorului de stat, pentru a sprijini instituțiile să implementeze măsuri de sprijin care implică fonduri europene. Astfel, am evaluat măsuri de sprijin, din fonduri locale, naționale, europene, inclusiv PNRR, de aproape 145 de miliarde lei, reprezentând o creștere de 250% față de 2021. Aceste eforturi au fost necesare pentru că banii trebuie să ajungă rapid în economie, să ajute la dezvoltarea mediului de afaceri și la crearea de locuri de muncă, mai bine plătite. Și în ceea ce privește activitatea „clasică” a instituției, am avut rezultate bune. Am autorizat un număr record de tranzacții, am declanșat investigații în domenii importante, precum cea care vizează piața monetară interbancară și am finalizat cazuri complexe, cum este cel care a implicat două piețe adiacente: asigurări și service-uri auto” a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

INVESTIGAŢII DECLANŞATE

· În 2022 au fost declanşate 16 investigaţii privind posibile încălcări ale Legii concurenţei, în domenii precum: piața monetară interbancară (ROBOR), întreținere și reparare a autovehiculelor, servicii de înregistrare a avizelor de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliară, produse din tutun încălzit etc

An Nr. investigații 2022 16 2021 16 2020 13 2019 9

· Din totalul investigațiilor declanșate în 2022, aproximativ 40% vizează înțelegeri de tip cartel.

INVESTIGAŢII FINALIZATE/ AMENZI

· Autoritatea de concurenţă a finalizat 8 investigaţii privind încălcarea Legii concurenţei, aplicând amenzi în valoare totală de 178,6 milioane lei (36,2 milioane euro), din care 94% reprezintă sancțiuni aplicate pentru înțelegeri de tip cartel.

· Au fost sancționate 97 de companii, din care 90% au recunoscut încălcarea legi. Valoarea amenzilor aplicate acestor companii reprezintă aproximativ 60% din totalul amenzilor aplicate în aceste cazuri.

Printre cele mai importante amenzi se numără:

ü 130.974.928 lei (aprox. 26,6 milioane euro): 65 de companii și Asociația Concesionarilor Dacia, Renault și Nissan – ACODAREN, pentru că și-au coordonat comportamentul, prin intermediul ACODAREN, stabilind în comun, printre altele, un nivel fix al prețurilor pieselor de schimb și al tarifelor de manoperă utilizate în relația cu anumite societăți de asigurare.

Renault Commercial Roumanie SRL și societățile de asigurare implicate au fost sancționate cu amenzi totale de 120,9 milioane lei. Restul sumei până la 130 de milioane lei reprezintă amenzile aplicate reparatorilor auto care au luat parte la înțelegere.



15.120.946 lei (aproximativ 3 milioane euro): trei companii (Generali S.p.A. UK Branch, Generali România, Omniasig) și un broker de asigurări (Aon România), pentru încheierea unui acord pentru împărțirea clienților mari în patru licitații organizate de aceștia (Romatsa, Compania Națională „Aeroporturi București” – CNAB și Romaero).

trei companii (Generali S.p.A. UK Branch, Generali România, Omniasig) și un broker de asigurări (Aon România), pentru încheierea unui acord pentru împărțirea clienților mari în patru licitații organizate de aceștia (Romatsa, Compania Națională „Aeroporturi București” – CNAB și Romaero). 13.217.023 lei (aprox. 2,7 milioane euro): Volvo România, pentru că s-a înțeles cu distribuitorii din rețeaua sa în privința teritoriului în care aceștia puteau revinde camioanele noi, medii și grele, marca Renault; investigația a fost declanșată ca urmare a unei cereri de clemență.

Volvo România, pentru că s-a înțeles cu distribuitorii din rețeaua sa în privința teritoriului în care aceștia puteau revinde camioanele noi, medii și grele, marca Renault; investigația a fost declanșată ca urmare a unei cereri de clemență. 10.080.926 lei (aprox. 2 milioane euro): Mega Image, pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de bază, precum uleiul de floarea-soarelui.

Mega Image, pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de bază, precum uleiul de floarea-soarelui. 4.886.811 lei (aprox. 990 mii euro) opt companii (Renania Trade SRL, Avanti SRL, Tricomexim SRL, T&T Invest SRL, Mariad Serv SRL, Litind SRL, Dalgeco Confecții Textile SRL, Lingemann Beschaffungssysteme) de pe piața de produse şi echipamente de protecție din domeniul sănătății și securității în muncă care își coordonau comportamentul prin schimburi de informații sensibile din punct de vedere comercial cu scopul de a-și crește marjele de profit. Astfel, companiile și-au împărțit clienții, realizând strategii comune de abordare a acestora, astfel încât să se asigure că nu se vor concura.

INSPECŢII INOPINATE

· În 2022, s-au desfăşurat 18 inspecții, similar anului 2021, în cadrul cărora au fost controlate 60 de sedii/puncte de lucru.

· Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate.

INVESTIGAŢII ÎN DERULARE

· La sfârşitul anului 2022, Consiliul Concurenţei avea în derulare 44 de investigaţii privind posibila încălcare a Legii concurenţei, din care cele mai multe (peste o treime) vizează înțelegeri de tip cartel.

ANCHETE SECTORIALE/STUDII/ANALIZE

CONCENTRĂRI ECONOMICE

· Pe parcursul anului 2022, Consiliul Concurenţei a autorizat 94 de tranzacții (concentrări economice), cele mai multe din ultimii 16 ani. Din acestea, două au fost autorizate cu condiţii, ambele vizând domeniul de sănătate:

preluarea Muntenia Medical Competences (Argeș) de către Medlife SA cu condiția plafonării tarifelor pentru serviciile de imagistică RMN și CT pe care Grupul Medlife le-ar presta în județul Argeș, pentru o perioadă de cinci ani, cu o indexare anuală cel mult la nivelul ratei inflației.

o preluarea de către Diagnostic Rapid SA a Onco Card SRL și Onco Card Invest SRL, în condițiile menținerii unui anumit nivel al tarifelor practicate, precum și a unor indicatori de calitate, pentru o perioadă de 5 ani, la nivelul județului Brașov.

MONITORUL PREȚURILOR