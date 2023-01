Ce se va întâmpla oare în 2023?

- Advertisement -

Pentru că este primul material din anul 2023 pe care îl scriu, vreau să vă doresc “la mulți ani, un an nou cu sănătate, noroc și fericire”!

Iată că am intrat în 2023. Un an preelectoral, un an în care cel puțin la nivel local dar și național se vor întâmpla multe lucruri din punct de vedere politic. La nivel local, în momentul de față avem un PSD “pe val”, care a avut un an 2022 politic fantastic. Au început anul 2022 în opoziție și outsideri. ”Ofensiva” a venit în ianuarie, când Gică Cârciu a fost numit ministru secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În februarie, după un joc politic excelent al preşedintelui Mircea Govor, social-democrații sătmăreni au primit funcția de prefect al județului și l-au instalat pe Radu Roca, iar în iulie o premieră națională avea să aibă loc la nivelul PSD-ului sătmărean. Gică Cârciu a fost numit președinte al PSD Diaspora. Astfel, PSD Satu Mare are doi președinți de organizație și, totodată, doi reprezentanți în Consiliul Politic Național.

Luna august a fost de asemenea importantă pentru ei, au obținut două posturi de vicepreședinți la Consiliul Județean, iar în septembrie au mutat și în municipiul Satu Mare instalându-și un viceprimar.

Ce mai, într-un an fără alegeri, PSD, prin mutări inteligente, strategii, și o conducere matură și experimentată au obținut tot ce se putea. Mai mult, au reușit aducerea unor oameni extrem de cunoscuți și importanți în partid. Vorbim despre avocatul Claudiu Ținca, fost președinte al Asociației ”Uniți pentru Satu Mare”, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Satu Mare, dr. Cosmin Rațiu, primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău, primarul comunei Pomi, Cosmin Krișan, Dorina Grunfeld, care actualmente este comisar la Garda de Mediu, Viorel Pop, director general adjunct de la AFIR la Satu Mare, Gabriel Mihali, director la AFIR Satu Mare, Gheorghe Șimon, fostul candidat la Primăria Odoreu din partea ALDE, jurist, actualmente este director adjunct la Direcția Agricolă, Ovidiu Răfan, de la Direcția Tehnică din Consiliul Județean.

Dacă PSD au fost marii câștigători politici ai anului 2022, PNL Satu Mare a pierdut cam tot. De la prefect, cei doi vicepreședinți ai consiliului județean, cei 2 viceprimari și, totodată, un consilier local. An 2022 greu pentru liberali sătmăreni.

De UDMR ce să zicem? Ei se mențin! Se potrivește perfect zicala: de ce merg românii la vot din 4 în 4 ani? Ca să vadă UDMR cu cine guvernează!

Așadar, la nivel local se anunță un an nou cu o bătălie politică aprigă care va pregăti anul 2024.

Clar se vor face fel de fel de tabere și alianțe. Sperăm ca să se dea drumul la investiții și astfel județul nostru să nu simtă așa tare “scumpirile de anul nou”!

La nivel central așteptăm mult discutata rotativă și astfel vom putea vedea cam ce se va întâmpla la alegeri. Acest lucru ar trebui să se întâmple în luna mai, cu respectarea tuturor procedurilor constituționale care însoțesc un asemenea prilej. Potrivit protocolului politic semnat cu ocazia constituirii Coaliției PNL-PSD-UDMR, partidul care are premierul nu va avea ministerele Finanțelor, Transporturilor și Secretariatul General al Guvernului.

Prin urmare, dacă rotativa se va face strict conform Protocolului, PSD va ceda spre PNL Transporturile, Finanțele, o poziție de vicepremier și SGG, urmând să preia Fondurile Europene, Justiția și șefia Cancelariei premierului.

Clar că este un an greu. A și început cu scumpiri, dar și cu ridicări de salarii! Firmele vor fi din ce în ce mai împovărate dacă nu vor fi investiții ale statului care pornesc economia. Dacă vor fi investiții guvernamentale și private vom trece mai ușor peste scumpiri și măririle de salariu. Și astfel economia se va “mișca”!

Căci, la nivel mondial se vede clar o criză economică după ce Facebook, Tesla, Amazon au făcut concedieri masive la nivelul miilor de angajați. Și bănci importante, Morgan Stanley, Goldman Sachs vor concedia câteva mii de angajați în această săptămână, în condițiile în care băncile încearcă să facă reduceri de cheltuieli din cauza condițiilor economice incerte.

În domeniul sănătății am început anul cu o pandemie de gripă dar și cu noua tulpină de Covid-19, Kraken.

Haideți să fim optimiști și să sperăm că tot ce începe rău se termină bine!

Răzvan Govor